Ожидается улучшение 19 рейсов по Украине и за рубежом.

"Укрзализныця" презентовала новый график движения поездов на 2024 год, в котором назначается 14 новых рейсов: 11 внутренних и 3 международных.

Как сообщает корреспондент УНИАН, ожидается улучшение 19 рейсов по Украине и за рубежом, а также новые сообщения для регионов.

Среди ключевых обновлений международного направления:

Назначение нового поезда №119/120 Днепр - Хелм с удобной стыковкой в направлении Варшавы;

развитие хабового сообщения через Чоп: новые международные поезда Чоп-Вена и ЧОП - Прага стыкуются сразу с рядом поездов по Украине.

Назначен также ряд внутренних маршрутов по Украине:

№ 51/52 Одесса - Запорожье, который будет курсировать через день;

№129/130 Кременчуг - Черновцы, который будет курсировать через день. Черновцы впервые получат прямое сообщение с Кременчугом и альтернативную возможность добраться до Киева;

№ 216/215 Запорожье - Черновцы, который будет курсировать ежедневно и соединит Буковину с Ивано-Франковском, Львовом, Днепром и Запорожьем;

№193/192 Кривой Рог - Ясиня, который будет курсировать через день и впервые соединит прямым сообщением Криворожья с Карпатами;

№ 345/346 Ужгород - Черновцы, который будет курсировать ежедневно и позволит восстановить историческое прямое сообщение Закарпатья с Буковиной через популярный горнолыжный курорт в Славске;

№28/27 Киев - Мукачево, заложенный в расписании на пиковые даты, соединит столицу со Славском и Закарпатьем новым дневным сообщением;

№ 145/146 Сумы - Рахов даст сообщение северу Украины с горнолыжными курортами Прикарпатья и Закарпатья;

№365/366 Луцк - Рахов позволит жителям Луцка и Ровно получить транспортное сообщение с Моршином, Долиной, Калушем, Франковском, Яремче, Буковелем, Ворохтой;

№ 368/367 Луцк - Ужгород даст сообщение Луцку со Львовом, Мукачевом и Чопом;

"Интерсити" №747/748 Киев - Тернополь будет курсировать ежедневно и даст комфортное утреннее и вечернее сообщение для жителей Тернополя, Хмельницкого, Винницы со столицей;

"Интерсити" №745/746 Киев - Львов, который гарантирует утреннее сообщение Львова и Киева.

В УЗ также отмечают, что популярные поезда "Укрзализныци", которые имели успех в прошлом графике, становятся ежедневными: №5/6 Запорожье - Ясиня, №40/39 Запорожье - Солотвино и поезд Луцк - Ужгород, который в новом графике получил новую нумерацию 368/367.

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Также улучшение графиков и маршрутов касается целого ряда поездов популярных горных направлений как единственной безопасной локации для восстановления и перезагрузки украинцев.

Так, например, поезд №25/26 Одесса - Рахов получил более удобное вечернее отправление из Одессы в 18:20 вместо 14:02, а маршрут поезда №357/358 Киев - Ворохта будет продлен до станции Ясиня, откуда начинаются популярные рейсы в горы.

Изменения международных поездов"Укрзализныци"

В ноябре 2023 года "Укрзализныця" удлинила новый маршрут до Варшавы. Он позволил пассажирам начинать и завершать Варшавский маршрут в Черновцах.

21 ноября стало известно, что "Укрзализныця" планирует запустить онлайн продажу билетов на прямой поезд до Вены до конца этого года. "Мы до конца года надеемся, что будет онлайн продажа всех билетов: и этих, и билетов на прямой поезд", - сказал руководитель пассажирского направления УЗ Александр Перцовский во время презентации нового графика движения поездов УЗ на следующий год.

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