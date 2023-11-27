Со следующей недели можно будет купить билет в приложении "Укрзализныци".

"Укрзализныця" с 10 декабря 2023 года запустит новый прямой поезд сообщением Вена – Чоп – Вена. Как заявляет пресс-служба перевозчика, сообщение на Вену станет теперь удобным и для пассажиров рейса №367/368 Луцк – Ровно – Чоп – Ужгород.

"Уже с 10 декабря начнет курсирование новый прямой поезд №143/146 Вена – Чоп – Вена, который на станции Чоп будет "подвязан" под удобную пересадку на группу спальных вагонов из Киева (через Львов) именно для пересадочных пассажиров", – говорится в сообщении.

В УЗ отметили, что расписания движения разработаны таким образом, что ночную часть путешествия за границу (Киев, Ровно, Луцк, Львов – Чоп) пассажир будет проводить в удобных спальных вагонах "Укрзализныци", а дневной сегмент сообщением Чоп – Будапешт – Вена – в современных сидячих вагонах 1 или 2 класса венгерских железных дорог.

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Стоимость билета из Киева в Вену сидячим вагоном 2 класса + купе будет составлять около 2500 грн. Это почти на 1000 грн дешевле прямого сообщения Киев – Вена вагонами класса "Риц".

Подробное расписание движения:

отправление поезда из Киева под №745 ежедневно в 16:38 (из Луцка в 17:45, из Ровно в 19:02 под №368);

Львов 23:31 – 00:23;

Чоп – 06:20;

на вокзале станции Чоп пассажиры проходят погранично-таможенные операции и пересаживаются в поезд №146 Чоп-Вена, который будет отправляться из Чопа ежедневно в 08:23;

Будапешт-Келети 14:20-14:40, прибытие на главный вокзал Вены в 17:20.

На обратном пути поезд № 143 Вена – Чоп отправляется из столицы Австрии в 10:42, Будапешт-Келети 13:19 – 13:40, прибытие в Чоп в 20:59.

По прибытии на вокзале станции Чоп пассажиры проходят погранично-таможенные операции и пересаживаются в поезд №367, который будет отправляться из Чопа ежедневно в 23:24 с посадкой с 22:50, Львов 05:18 – 06:20, прибытие в Киев в 13:12 с остановкой в Ровно 09:51 и Луцке в 11:30.

Билеты на внутриукраинский сегмент уже доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов. На сегмент Вена – Чоп – Вена билеты можно приобрести во всех международных кассах "Укрзализныци" или Австрии.

В УЗ добавили, что уже со следующей недели можно будет купить билет на международное направление в приложении "Укрзализныци".

"Укрзализныця" – последние новости

21 ноября УЗ презентовала новый график движения поездов на следующий, 2024 год. По новому графику назначается 14 новых рейсов: 11 внутренних и 3 международных.

Тогда же сообщалось, что "Укрзализныця" планирует запустить онлайн продажу билетов на прямой поезд в Вену до конца этого года.

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