При пересечении границы надо выбирать те пограничные пункты, где наблюдается наименьшая динамика движения.

Пограничники дали советы гражданам по избежанию длинных очередей при пересечении польско-украинской границы, где продолжаются протесты фермеров, в связи с приближением Пасхи. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины в Telegram.

"В связи с приближением Пасхальных праздников на границе с Польшей растет поток лиц и транспорта. Только в течение последних дней пассажиропоток в обоих направлениях увеличился на 8 тыс." – отметили пограничники.

При этом, по данным пограничников, для пересечения границы легковушками и автобусами путешественники чаще всего выбирают пункты пропуска "Краковец" и "Шегини". Поэтому перед этими пунктами пропуска наблюдается накопление транспорта.

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"Вместе с тем пограничники периодически фиксируют очереди также на въезд в Украину. Наименьшая динамика движения наблюдается в "Смильнице", "Грушеве", "Раве-Русской" и "Угриневе". С целью уменьшения времени ожидания в очередях рекомендуем гражданам выбирать эти пункты пропуска для пересечения границы", – отметили пограничники.

Как известно, 31 марта будет отмечаться католическая Пасха, 5 мая – православная.

Блокада границы с Польшей

Уже несколько месяцев польские протестующие блокируют движение грузового транспорта возле польско-украинской границы. Эти действия иногда приводят и к ограничению или задержанию движения пассажирских автобусов.

Высокий представитель Евросоюза по внешней и безопасности политики Жозеп Боррель заявлял, что границу между Украиной и Польшей нужно разблокировать.

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