На пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская" польские фермеры вообще не пропускают грузовики, которые идут из Украины в Польшу.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, где на границе с Польшей сейчас самая сложная ситуация.

"Если привязываться к теме блокировки, когда польские фермеры продолжают усложнять движение для грузовых транспортных средств, то по состоянию на сейчас это три направления. Напомню, что раньше это было шесть пунктов пропуска, которые они блокировали. Но по состоянию на сейчас это три", - сказал он в эфире телемарафона, отвечая на вопрос об оперативной ситуации на украинско-польской границе.

Спикер добавил, что речь идет о "Ягодин", "Угринов" и "Рава-Русская". По словам спикера, на ПП "Ягодин" и "Рава-Русская" польские фермеры вообще не пропускают грузовики, которые идут из Украины в Польшу.

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"Здесь за последний период мы имеем нулевые показатели пересечения границы на выезд из Украины. Конечно, определенное количество грузовых транспортных средств они пропускают в сторону Украины, но это далеко от идеала, от возможностей каждого из этих направлений", - отметил Демченко.

Например, на ПП "Ягодин", где за сутки можно оформлять 1 тыс. 200 - 1 тыс. 400 грузовиков, за минувшие сутки в сторону Украины польские фермеры пропустили около 60 грузовиков.

"По состоянию на утро сегодня на этих трех направлениях совокупно в очереди находится где-то 500 грузовиков. Больше всего - напротив "Ягодина", - отметил спикер.

Также есть очереди и по направлению разблокированных ранее пунктов пропуска. В частности, 800 грузовиков ожидает пересечения границы по направлению "Краковца" и около 400 - по направлению пункта пропуска "Шегини". "К счастью, по этим направлениям движение идет сейчас интенсивное", - сказал Демченко.

На вопрос, как, учитывая ситуацию на украинско-польской границе, возросла нагрузка на пункты пропуска с другими странами, представитель ГПСУ рассказал, что за последний период есть очереди по трем направлениям на границах со Словакией, Венгрией и Румынией.

"В частности, по направлению пункта пропуска "Ужгород" - это граница со Словакией - по состоянию на утро это где-то 300 грузовиков ожидают в очереди. Около 800 грузовиков по направлению пункта пропуска "Тиса" - это на территории Венгрии. И напротив пункта пропуска "Порубное" - около 400 грузовиков - это на территории Румынии", - отметил Демченко.

Блокирование украинской границы

Как сообщал УНИАН, в январе польские фермеры начали блокирование движения грузовиков на границе с Украиной. Протестующие объясняли свои действия протестом против расширения беспошлинного импорта агропродовольственной продукции из Украины и общей аграрной политики Европейского Союза.

По состоянию на 14 марта они не пропускали грузовые транспортные средства из Украины в Польшу в пунктах пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская" и "Шегини".

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