В одном из пунктов пропуска планируют пропускать по одному автобусу в два часа.

В пункте пропуска "Медика – Шегини" на украинско-польской границе началось блокирование движения автобусов, Об этом предупреждает Государственная пограничная служба Украины.

"Согласно информации от польских коллег ограничение движения автобусов началось сегодня около 11:10. Его организаторы блокируют движение на дороге перед пунктом пропуска "Медика", смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини". Планируют пропускать по одному автобусу в два часа, как на въезд в Украину, так и на выезд", – говорится в сообщении ГПСУ.

Отмечается, что о сроках проведения блокировки движения данной категории транспорта пока не известно.

Видео дня

Перевозчиков и граждан призвали учесть эту информацию при планировании своих поездок. О восстановлении ритмичного движения пассажирских автобусов в пункте пропуска "Шегини" будет сообщено дополнительно на ресурсах Госпогранслужбы.

Протесты польских фермеров

Как известно, с января польские фермеры начали блокировать движение грузовиков на границе с Украиной. Объясняли эти действия протестом против расширения беспошлинного импорта агропродовольственной продукции из Украины. Они также требуют пересмотра Совместной аграрной политики ЕС. Впоследствии акции блокирования начали проводить на границах с другими европейскими странами.

11 марта министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что польские протестующие начали останавливать и задерживать на границе автобусы с украинцами.

Но польская полиция заявила, что протестующие не блокируют намеренно пассажирские автобусы на границе с Украиной. В полиции замедление движения объяснили "техническими причинами, связанными с прохождением через коридор протестующих других транспортных средств". Отмечается, что в таких случаях автобусы могут ожидать на границе до 30 минут.

Вас также могут заинтересовать новости: