Правда мэр Львова не уточнил, о каких именно аэропортах идет речь.

Городской председатель Львова Андрей Садовый заявил, что в этом году в Украине должны снова заработать несколько аэропортов. Он не уточнил, о каких именно идет речь, однако отметил, что "для этого есть технические и другие возможности".

Об этом он сказал во время интервью изданию "Твой город". "Однозначно, что в этом году в Украине начнут работать несколько аэропортов. Для этого есть технические и другие возможности. Должно быть политическое решение. Видимо, оно будет", - сказал он.

Садовый добавил, что "если страна присутствует на авиационной карте, то она в принципе присутствует на карте мира. Это вопрос безопасности нашего государства".

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Он привел пример Израиля, где когда-то приняли политическое решение, что во время войны аэропорт Тель-Авива начал работать - это был единственный мост, соединявший Тель-Авив с миром.

"И это была персональная ответственность. Слава Богу, никто ни один самолет не сбил. Все самолеты еврейской авиакомпании имеют спецоборудование под крыльями, которое применяется в случае, если есть какая-то опасность атаки и тому подобное. Мир это уже прошел. У нас нет другого варианта, мы должны выживать, жить во времени войны", - отметил мэр Львова.

Открытие аэропортов в Украине - что известно

В конце прошлого года старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон заявлял, что в январе 2025 года до шести авиакомпаний могут восстановить авиасообщение в одном из аэропортов Украины. Однако он отмечал, что окончательное решение о возобновлении авиарейсов будет принимать Офис президента.

Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко тогда же заявил, что в Украине пока нет условий для открытия воздушного сообщения для гражданских самолетов.

Александр Лиходид, полковник Военно-воздушных сил Украины, летчик-испытатель первого класса, высказал мнение, что идея открытия воздушного пространства для гражданских самолетов - это "авантюра, которая закончится очень быстро и очень печально".

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