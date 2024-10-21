Мэр Львова Андрей Садовой считает, что во время войны хотя бы один из аэропортов Украины должен был бы работать. Такое мнение он высказал в интервью РБК-Украина, отвечая на вопрос о возможном возобновлении работы международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого.
"Есть вопрос безопасности государства, есть вопрос безопасности людей. Мы должны выжить при любых условиях, поэтому эта тема обсуждается в экспертной среде", - сказал он.
Мэр заверил, что в случае принятия такого решения, журналисты первыми об этом узнают.
"Есть много аэропортов в Украине, и, я думаю, что во время войны хотя бы один из них должен был бы работать", - отметил Садовой.
Заявления о возможном открытии аэропорта "Львов"
Как известно, украинское воздушное пространство было закрыто 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Украинцы могут улететь только из аэропортов в соседних государствах Европы.
В прошлом году тогда еще министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что при наличии истребителей F-16 были бы шансы открыть аэропорт во Львове.
Летом этого года Украина получила несколько истребителей F-16. Союзники пообещали передавать самолеты партиями в течение 2024 и 2025 годов.
Недавно заместитель председателя Офиса президента Виктор Микита заявлял, что международный аэропорт "Ужгород" может обеспечить чартерные рейсы, однако вопрос о его открытии пока на паузе. Сейчас аэропорт передали Министерству внутренних дел. Здесь планируют создать европейский хаб авиаобеспечения гражданской защиты.