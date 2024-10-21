По его словам, вопрос открытия аэропорта во Львове обсуждают эксперты.

Мэр Львова Андрей Садовой считает, что во время войны хотя бы один из аэропортов Украины должен был бы работать. Такое мнение он высказал в интервью РБК-Украина, отвечая на вопрос о возможном возобновлении работы международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого.

"Есть вопрос безопасности государства, есть вопрос безопасности людей. Мы должны выжить при любых условиях, поэтому эта тема обсуждается в экспертной среде", - сказал он.

Мэр заверил, что в случае принятия такого решения, журналисты первыми об этом узнают.

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"Есть много аэропортов в Украине, и, я думаю, что во время войны хотя бы один из них должен был бы работать", - отметил Садовой.

Заявления о возможном открытии аэропорта "Львов"

Как известно, украинское воздушное пространство было закрыто 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Украинцы могут улететь только из аэропортов в соседних государствах Европы.

В прошлом году тогда еще министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что при наличии истребителей F-16 были бы шансы открыть аэропорт во Львове.

Летом этого года Украина получила несколько истребителей F-16. Союзники пообещали передавать самолеты партиями в течение 2024 и 2025 годов.

Недавно заместитель председателя Офиса президента Виктор Микита заявлял, что международный аэропорт "Ужгород" может обеспечить чартерные рейсы, однако вопрос о его открытии пока на паузе. Сейчас аэропорт передали Министерству внутренних дел. Здесь планируют создать европейский хаб авиаобеспечения гражданской защиты.

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