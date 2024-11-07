Страхование авиационных перевозок является необходимым условием для открытия аэропространства над Украиной.

До конца января 2025 года до шести авиакомпаний могут возобновить авиасообщение в одном из аэропортов Украины. Об этом сообщил старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон на Киевском международном экономическом форуме.

"Сейчас мы имеем новый вызов - как нам найти страхование для авиаперевозок, чтобы открыть аэропространство на западе Украины", - сказал он.

Эллисон отмечает, что существуют пять или шесть авиакомпаний, которые могут возобновить рейсы из Украины уже в январе 2025 года. Однако он отметил, что окончательное решение о возобновлении авиарейсов будет принимать Офис президента с учетом ситуации с безопасностью из-за войны.

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По словам Эллисона, с технической стороны проще начать полеты из аэропорта "Львов", поскольку до Польши всего семь минут полета. Однако президент Украины Владимир Зеленский настаивает на открытии именно столичного аэропорта "Борисполь".

Эллисон также отметил, что страхование самолета Airbus-320 и Boeing-737 требует страхования минимум на три четверти миллиарда долларов.

"Я продолжаю говорить, что Львов намного безопаснее Тель-Авива. Людям не нравится, когда я так говорю, но я говорю", - добавил он.

Возможность открытия аэропортов во время войны в Украине - что известно

30 октября министерство развития общин и территорий представило дорожную карту по открытию воздушного пространства Украины во время военного положения. Тогда в частности к обсуждению этого вопроса присоединились представители украинских аэропортов "Борисполь" и "Львов" имени Даниила Галицкого.

С 1 ноября 2024 года самолетам "Новой почты" разрешили на неограниченный срок летать в Киев и Львов.

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