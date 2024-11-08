Наиболее пригодным для сравнительно безопасного открытия мог бы быть аэропорт Ужгорода, считает авиаэксперт.

На сегодня в Украине нет безопасных условий для открытия воздушного сообщения для гражданского транспорта.

Об этом сказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко в эфире телемарафона, комментируя заявление представителя страховой компании, которое прозвучало на Киевском международном экономическом форуме, что до конца января 2025 года до шести авиакомпаний могут возобновить авиасообщение в одном из аэропортов Украины.

Он отметил, что не видит сейчас каких-то предпосылок для открытия гражданских полетов в Украине, в частности, из Львова или из "Борисполя". "К сожалению, не вижу", - подчеркнул авиаэксперт.

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По его словам, оптимистичные прогнозы насчет открытия полетов гражданского транспорта, звучат с декабря 2023 года. При этом напомнил, что во властных структурах четко заявляли. что воздушное движение будет открыто только в случае полной защиты украинского неба, то есть закрытие его для российских ракет и беспилотников. "Я не вижу возможности достичь этого в нынешних условиях. Даже вчера президент России сказал, что он не заинтересован в любой приостановке войны или хотя бы обстрелов, поэтому я не вижу предпосылок для полетов", - подчеркнул Романенко.

По его словам, если говорить теоретически, то самым безопасным для открытия мог бы быть аэропорт Ужгорода (Закарпатская область). Он отметил, что там взлетно-посадочная полоса может предусматривать и заход самолетов из Словакии, а поскольку это страна НАТО, то россияне не рискнули бы стрелять по этому аэропорту:

"И вообще время подлета даже баллистики из Брянской области к аэропорту - достаточно значительное. Там можно было бы ограниченно открыть аэропорт для самолетов малой вместимости - до 50 человек, чтобы они могли быстро покинуть самолет и добежать до хранилища. Там еще можно что-то делать. Можно было бы открыть транспортные перевозки. Но тогда будут огромные расходы с огромными убытками".

По его словам, надо учесть, что будут большие затраты на обслуживание аэропорта, а из-за малого потока пассажиров, все это не окупится, а только принесет убытки. "В нынешних условиях с любой точки зрения - безопасности, экономической это делать нецелесообразно. С технической точки зрения можно открыть, но зачем? Необходимо считать деньги", - сказал авиаэксперт.

Он отметил, что Польша не сможет помочь сбивать российскую баллистику, потому что не достанет, чтобы сделать безопасным аэропорт Львова. "И перетащить наши 2 из 8 комплексов "Петриот", чтобы поставить над Львовом для защиты, будет означать открытие еще двух украинских города для расстрела баллистическими ракетами. По данным ГУР, у россиян на нынешний момент запасы ракет - более 350 только баллистических. В этих условиях открывать воздушное сообщение крайне опасно", - подчеркнул Романенко.

Важные новости Украины - что уже сообщалось

Как сообщал УНИАН, старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон на Киевском международном экономическом форуме заявил, что до конца января 2025 года до шести авиакомпаний могут восстановить авиасообщение в одном из аэропортов Украины.

Однако он отметил, что окончательное решение о возобновлении авиарейсов будет принимать Офис президента с учетом ситуации с безопасностью из-за войны.

По словам Эллисона, с технической стороны проще начать полеты из аэропорта "Львов", поскольку до Польши всего семь минут полета. Однако президент Украины Владимир Зеленский настаивает на открытии именно столичного аэропорта "Борисполь".

Эллисон также отметил, что страхование самолета Airbus-320 и Boeing-737 требует страхования минимум на три четверти миллиарда долларов. Он считает, что Львов намного безопаснее Тель-Авива.

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