Лиходид подчеркивает, что об этом еще рано думать, и не понимает, зачем рисковать жизнью людей.

Идея открытия воздушного пространства Украины для гражданских самолетов - это "авантюра, которая закончится очень быстро и очень печально". Об этом в эфире "Киев 24" сказал Александр Лиходид, полковник Военно-воздушных сил Украины, летчик-испытатель первого класса.

Отвечая на вопрос относительно возможности открытия аэропортов в Украине, и какие именно аэропорты вероятнее всего имеют на это шанс, он отметил: "Шанс быть атакованными российскими ракетами из стратегической авиации и ракетой Р-37, перехватывающей Су-30 и Су-35, есть у всех наших аэропортов".

Лиходид подчеркнул, что основной критерий гражданской авиации - это безопасность.

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"Когда гражданской авиацией начинают управлять коммерсанты, то безопасность переходит на десятое место. На первое выходят деньги", - сказал он, подчеркнув, что Украина не сможет обеспечить противовоздушную оборону аэропортов и маршрутов.

На вопрос об опасности "Шахедов" для гражданской авиации, Лиходид отметил: "Россияне запустят два "Шахеда" в районе "Борисполя", и они будут летать там 12 часов в радиусе 20-30 километров, - все, аэродром будет стоять".

Эксперт добавил, что организация авиационных полетов - это очень сложный процесс. "Даже нет запасных у нас... Все самолеты, которые летают в Европу, - у них специальное оборудование. Это для посадки, допустим, зима - посадка в сложных метеоусловиях. Приходит (самолет - УНИАН) - Львов закрыт, Киев - закрыт. Дальше что? Что они будут делать? Керосина там на час. Куда лететь? Военные аэродромы у нас не предназначены для посадки гражданских бортов. Это авантюра, которая закончится очень быстро и очень печально", - сказал он.

На вопрос, почему бы не открыть аэропорт "Ужгород", Лиходид заметил, что "туда "прилетит" тоже".

"Как только начнется это все, движение в аэропорту... Я бы на месте россиян, конечно, ударил бы. Три-четыре ракеты Х-101 с разных направлений и все, и конец всему. Есть уже у нас маршруты, 2,5 года: поезда, автобусы, кто через реку переплывает, кто так. Ну, для чего рисковать жизнью людей? Я не понимаю. Неужели это такая острая необходимость в Украине? Рано еще об этом думать", - подчеркнул летчик.

Возобновление пассажирских полетов в Украине - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, ранее старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон заявил, что до конца января 2025 года до шести авиакомпаний могут возобновить авиасообщение в одном из аэропортов Украины.

По словам Эллисона, с технической стороны проще начать полеты из аэропорта "Львов", поскольку до Польши всего семь минут полета. Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский настаивает на открытии именно столичного аэропорта "Борисполь".

Валерий Романенко, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета отметил, что на сегодня в Украине нет безопасных условий для открытия воздушного сообщения для гражданского транспорта.

Он отметил, что не видит сейчас каких-то предпосылок для открытия гражданских полетов в Украине, в частности из Львова или из "Борисполя".

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