Немецкая компания Opel готовит новое поколение модели Astra, которое официально будет представлено через несколько месяцев.
А пока Opel опубликовал несколько изображений будущей новинки, сообщает Авторевю.
Новая версия Astra получит модульную платформу EMP2 концерна Stellantis, которая уже используется в новых авто Peugeot 308 и DS 4. Astra получит два кузова - 5-дверный хэтчбек и универсал Sports Tourer. Обновленная модель лишится характерной задней подвески с механизмом Уатта: останется обычная полузависимая "балка".
Дизайн модели будет выполнен в новом стиле Opel Vizor, который уже используется на кроссоверах Mokka и Crossland. Светодиодные фары будут в базовой комплектации, дизайнеры объединили их с решеткой радиатора в единый блок, напоминающий визор (специальное стекло) шлема.
В салоне нового Opel Astra также будут использованы элементы нового дизайна автомобилей марки. Например, кокпит Pure Panel, объединяющий под общим изогнутым стеклом два дисплея - шкалу приборов и сенсорный экран мультимедийной системы, и минимум аппаратных кнопок и переключателей.
Сперва будет представлена версия с электрическим мотором, а позже презентуют варианты с "традиционными" двигателями внутреннего сгорания. Их позаимствуют у Peugeot 308. Напомним, что в арсенале "француза" есть 1,5-литровый турбодизель, а также бензиновые турбомоторы объемом 1,2 и 1,6 литра.
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Производство нового поколения Opel Astra будет организовано на заводе в немецком Рюссельсхайме. В Рюссельсхайме же сейчас выпускают только семейство Opel Insignia, а часть мощностей недавно освободилась после прекращения производства компактвэнов Opel Zafira.
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