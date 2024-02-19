Наибольшую долю этого сегмента рынка составляют авто с бензиновыми двигателями.

В течение января в Украине зарегистрировали 2,7 тысяч подержанных легковых авто из США. Об этом сообщает УкрАвтопром в своем телеграм-канале.

Наиболее популярными из этого количества являются авто с бензиновыми двигателями-на них приходится 49%. Почти треть завезенных автомобилей составляют электрокары, еще 7% - это гибридные и дизельные авто. Остальную часть этого сегмента рынка охватили машины с газобаллонным оборудованием.

Если говорить о моделях подержанных авто из США, то топ-5 сейчас выглядит следующим образом:

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Tesla Model 3 - 300 ед.; Tesla Model Y - 218 ед.; Ford Escape - 177 ед.; Jeep Cherokee - 176 ед.; Volkswagen Passat - 173 ед.

В целом, если сравнивать с январем прошлого года, спрос на американские авто с пробегом в Украине увеличился на 75%. Средний возраст зарегистрированных в январе "американцев" составлял 6,3 года.

Украинцы чаще выбирают подержанные автомобили

Ранее стало известно, что в январе наш автопарк пополнили почти 16,7 тыс. подержанных легковых авто, что на 45% больше показателей января прошлого года.

Наиболее популярным у украинцев оказался Volkswagen Golf (948 ед.). На втором месте оказался Renault Megane (759 ед.), а на третьем - Škoda Octavia (669 ед.). Замыкает десятку лидеров Tesla Model 3 (309 ед.).

Стоит отметить, что в целом на украинском рынке существенно увеличилась доля электромобилей. Модели с бензиновыми двигателями все еще остаются наиболее популярными, однако их доля в продажах уменьшаются.

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