Также ограничения распространяются на проезд грузовиков по дорогам столицы.

Сегодня, с 15 часов, на территории Киева введен тепловой режим. Об этом речь идет в сообщении Патрульной полиции.

"Временные ограничения дорожного движения распространяются на тяжеловесный транспорт общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн и касаются как въезда в Киев, так и передвижения по городу", - пояснили в полиции.

Там предупредили, что время действия ограничений может меняться в соответствии с температурным режимом. "Главная цель этих мероприятий - сохранение дорожного покрытия, которое разрушается в результате интенсивного движения тяжеловесного транспорта в жаркую погоду", - подчеркнули патрульные.

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Жара в Киеве

В ближайшие дни на Киевщине и в столице будет преобладать погода без осадков, температура заметно повысится.

По данным синоптиков, аж во вторник, 18 июля, в столице ожидается облегчение в виде дождя и гроз.

По прогнозам синоптиков, в эти выходные в столице температура будет расти с 22°-26° в субботу до 27°-32° в воскресенье и в начале следующей недели.

В целом по Украине наблюдается очень жаркая погода, которая будет продолжаться до середины следующей недели. Так, 17 июля в Украине, кроме Востока, температура поднимется до 28-34°.

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