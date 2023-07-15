В большинстве областей сегодня будет +25°...+28°.

Суббота, 15 июля, в Украине будет теплой и сухой. Лишь на крайнем востоке ожидаются грозы. В большинстве областей ожидается комфортная температура, местами на юге и в отдельных центральных областях воздух прогреется до +29°...+31°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет +27°...+28°, на Закарпатье воздух, вероятно, прогреется до +29°. Без осадков, лишь небольшая облачность.

На севере Украины сегодня также будет сухо. Столбики термометров покажут +26°, лишь в Сумской области будет чуть свежее, +24°.

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Жителей востока Украины ждет температура в районе +25°...+26°. В Луганской области ожидаются грозы, на остальной территории - сухо.

В центральных областях сегодня будет +25°...+29°. Теплее всего будет в Винницкой области и в районе Кривого Рога.

На юге будет практически безоблачно, местами - ясно. Столбики термометров покажут +27°...+31°.

Приметы погоды 15 июля

15 июля - Фотия. Если появились желтые листья на деревьях - на раннюю осень и зиму.

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