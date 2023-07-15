В ближайшие дни погода в Украине будет преимущественно сухой, лишь в отдельных областях ожидаются кратковременные дожди и грозы.

На выходных в большинстве областей Украины ожидается погода без осадков. Ветер изменит свое направление, а температура несколько повысится. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в следующие трое суток на большей части территории страны будет без осадков, лишь 15-16 июля на востоке, а днем 17 июля на западе местами пройдет кратковременный дождь и гроза.

Ветер будет северо-западный с переходом на юго-западный, его скорость составит 3-10 м/с.

Видео дня

Температура ночью будет на уровне 12-19°; днем воздух прогреется до 23-29°. Сегодня на Закарпатье и крайнем юге страны, в воскресенье в западных и южных областях, 17 июля в Украине, кроме востока, температура будет подниматься до 28-34°.

Жара в мире

По данным экспертов, жара в 2024 году может стать еще мощнее. Повышение глобальной температуры приведет к усилению ливней и проявлений засухи, что в свою очередь приведет к масштабным лесным пожарам.

Синоптики прогнозируют, что на выходных мощная волна тепла охватит юг и восток Европы. Ожидается, что температура будет подниматься до +48°. Прогнозируется, что эта исключительная жара продлится в Средиземноморье около двух недель.

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