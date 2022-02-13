В то же время отмечается, что у некоторых перевозчиков возникают сложности с колебаниями на рынках страхования.

Небо над Украиной остается открытым, государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков.

Об этом в воскресенье, 13 февраля, заявили в Министерстве инфраструктуры Украины.

"Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось", - отметили в ведомстве.

Согласно сообщению, сегодня в Мининфраструктуры состоялось рабочее совещание при участии руководства Офиса президента Украины, Государственной авиационной службы Украины, ГП "Украэрорух", ГП МА "Борисполь" и украинских авиакомпаний по ситуации на рынке авиаперевозок.

"По результатам совещания было наработано решение для предотвращения дальнейшего обострения ситуации. Большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без всяких ограничений. В частности, сейчас 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты из 34 стран мира", - заявили в ведомстве.

При этом отмечается, что у некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования.

"Со своей стороны государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка. Сейчас проводятся консультации с международными партнерами и готовятся соответствующие решения правительства", - добавили в министерстве.

Также в Мининфраструктуры выразили надежду, что уже в ближайшее время ситуация стабилизируется.

"Для этого правительство, Офис президента и наши международные партнеры нарабатывают совместные решения. В случае необходимости, государство обеспечит возвращение всех граждан Украины из-за рубежа", - прокомментировал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил агентству Reuters, что Украина не видит смысла закрывать свое воздушное пространство на фоне эскалации конфликта с Россией.

"Самое главное, что сама Украина не видит смысла в закрытии неба. Это нонсенс. И, по моему мнению, это чем-то напоминает какую-то частичную блокаду", - цитирует Подоляка агентство.

"Если некоторые авиаперевозчики решат изменить расписание рейсов, это, безусловно, не имеет ничего общего с решениями или политикой нашего государства", - подчеркнул советник.

Возможное закрытие неба над Украиной: что известно

Ранее сегодня нардеп Алексей Гончаренко заявил, что министр инфраструктуры Александр Кубраков проводит совещание относительно возможного приостановления воздушного сообщения в Украине. Также, по словам Гончаренко, вероятно, с завтрашнего дня с 16:00 по Киеву воздушное движение в Украине может быть приостановлено.

Как сообщал УНИАН, нидерландская компания KLM отменила все рейсы в Украину в качестве меры предосторожности из-за угрозы войны в стране. "Это решение возникло после скорректированных рекомендаций относительно поездок с кодом красного цвета и обширным анализом безопасности. Пока неясно, когда KLM снова полетит в Киев", - отмечали в авиакомпании.

Кроме того, из-за требований владельца воздушного судна в Украину уже не пустили рейс SkyUp Фуншал (Мадейра, Португалия) - Борисполь (Украина). Около 180 пассажиров высадили в Молдове.

Источники СМИ сообщили, что в начале следующей недели ряд крупных международных страховщиков может отказаться покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах в воздушном пространстве Украины. Такое развитие событий будет означать фактическую остановку рейсов иностранных авиакомпаний в страну, а также угрожать блокировкой и украинским перевозчикам.

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