Рейс в Киев, запланированный на вечер сегодня, 12 февраля, выполняться не будет.

Нидерландская компания ​​KLM отменила все рейсы в Украину в качестве меры предосторожности из-за угрозы войны в стране.

Об этом сообщил сообщает издание De Telegraaf со ссылкой на представителя компании. По информации издания, уже следующий рейс в Киев, запланированный на вечер сегодня, 12 февраля, выполняться не будет.

"Это решение последовало за скорректированными рекомендациями по поездкам с кодом красного цвета и обширным анализом безопасности. Пока неясно, когда KLM снова полетит в Киев", - сказали в KLM.

Справка УНИАН. KLM — нидерландская авиакомпания, основанная в 1919 году. Бывшая национальная компания Нидерландов, с 2004 года является дочерней компанией Air France-KLM.

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