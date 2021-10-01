В связи с проведением Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021 предусмотрены ограничения движения по центральным улицам столицы.

В эти выходные в Киеве состоится массовое спортивное мероприятие Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021, в связи с этим 2-3 октября будет ограничено движение транспорта по ряду центральных улиц и внесены соответствующие изменения в маршруты движения общественного транспорта уже начиная с сегодняшнего дня.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации.

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Таким образом, с 19:00 1 октября до 22:00 3 октября движение автобусов маршрутов №№ 24 и 114 организуют по маршруту движения выходного дня.

3 октября с начала движения до окончания мероприятий (ориентировочно до 16:00) общественный транспорт будет курсировать:

троллейбусы № 3 от Железнодорожного массива (ул. Волгоградская) до железнодорожного вокзала "Южный";

№№ 5 и 7 – соответственно от ул. Белицкой и ул. Чернобыльской до Воздухофлотского путепровода;

№№ 8, 9 и 17 – соответственно от ул. Смелянского, аэропорта "Киев" ("Жуляны") и площади Космонавтов до железнодорожного вокзала "Южный";

№ 12 – от ст. м. "Васильковская" до ст. м. "Лыбидская";

№№ 14 и 15 - соответственно от Ботанического сада и ст. м. "Выдубичи" до б-ра Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной);

№ 40 - от ул. Кадетский гай до ул. Волгоградской.

автобусы № 5 - от ул. Изюмской до ул. Жилянской;

№№ 24 и 114 – соответственно от Национального музея истории Украины во II мировой войне и ул. Милославской до ул. Крещатик по собственному маршруту, далее – ул. Михайловская – ул. Большая Житомирская - ул. Владимирская – б-р Тараса Шевченко – ул. Симона Петлюры – железнодорожный вокзал "Центральный"; (в обратном направлении) железнодорожный вокзал "Центральный" – ул. Симона Петлюры – б-р Тараса Шевченко – ул. Леонтовича – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Владимирская – Владимирский проезд – ул. Михайловская – ул. Крещатик, далее по своим маршрутам;

№ 20 - от ж/м Корчеватое до ул. Деловой;

№ 55 - от Дарницкой площади до ул. Бассейной;

№ 69 - от ул. Литвиненко-Вольгемут до железнодорожного вокзала "Южный";

№ 118 - от ст. м. "Черниговская" до ул. Бассейной.

Также будут внесены изменения в маршруты движения маршрутных такси: №№ 171, 181, 189, 198, 228, 231, 411, 427, 429, 433, 450, 507, 539, 558, 575.

Согласно сообщению организаторов, в связи с проведением мероприятия ожидается ограничение движения по центральным улицам, в частности: с 00:00 2 октября до 22:00 3 октября на улице Крещатик (от Майдана Независимости до перекрестка с ул. Прорезной), а также с 06:30 до 16:00 3 октября по маршруту:

ул. Крещатик, 36 - ул. Крещатик (от перекрестка с ул. Архитектора Городецкого в сторону Бессарабской площади);

ул. Большая Васильковская (от Бессарабской площади до ул. Жилянской);

ул. Саксаганского (от ул. Шота Руставели до просп. Победы);

просп. Победы (от ул. Саксаганского до ул. Вячеслава Черновола);

ул. Жилянская (от ул. Большой Васильковской до ул. Шота Руставели);

ул. Шота Руставели;

ул. Рогнединская;

ул. Эспланадная (от ул. Рогнединской до ул. Бассейной);

ул. Бассейная (от ул. Эспланадной до ул. Крещатик);

Бессарабская площадь;

ул. Прорезная (от ул. Крещатик до ул. Пушкинской);

ул. Пушкинская (от ул. Прорезной до ул. Богдана Хмельницкого);

ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик).

Ограничение движения в Киеве:

12 сентября 2021 года в Киеве было ограничено движение по ряду улиц из-за проведения спортивного мероприятия.

В Киеве на Северном мосту с 13 августа до 30 августа частично ограничивали движение транспорта.

В Киеве были масштабные ограничения движения транспорта во время проведения 18, 20 и 22 августа репетиций парада войск ко Дню Независимости, и во время проведения торжественных мероприятий 24 августа.

18-19 сентября в Киеве ограничивали движение транспорта по ряду улиц в связи с проведением "Киевского марафона 2021".

Со 2 октября до 15 декабря на эстакаде Южного моста частично ограничили движение транспорта из-за ремонтных работ.

Автор: Инна Андалицкая