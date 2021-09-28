Движение транспорта будет ограничено в связи с проведением ремонтных работ / фото УНИАН, Вячеслав Ратынский

Со 2 октября до 15 декабря на эстакаде Южного моста частично ограничат движение транспорта из-за ремонтных работ.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на КК "Киевавтодор".

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В сообщении отмечается, что на эстакаде Южного моста идет ремонт опор с заменой деформационных швов. "Работы, которые начали в начале августа, до сих пор продолжались под проезжей частью. Со 2 октября начинают ремонт на проезжей части. В частности, в направлении левого берега", - говорится в сообщении.

Также сказано, что продлятся работы до середины декабря, за это время запланировано заменить 4-6 деформационных швов. Дорожники будут работать сразу на нескольких швах, чтобы быстрее закончить замену мостовых элементов.

Скриншот КГГА

В сообщении сказано, что на Южном мостовом переходе 46 деформационных швов. 28 уже заменено, 18 - ожидают замены.

Во время работ движение на эстакаде будет частично ограничено.

Ограничение движения в Киеве:

Автор: Надя Пришляк