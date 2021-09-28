Со 2 октября до 15 декабря на эстакаде Южного моста частично ограничат движение транспорта из-за ремонтных работ.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на КК "Киевавтодор".
Читайте такжеИз-за марафона в Киеве ограничат движение транспорта: когда и куда лучше не ехать
В сообщении отмечается, что на эстакаде Южного моста идет ремонт опор с заменой деформационных швов. "Работы, которые начали в начале августа, до сих пор продолжались под проезжей частью. Со 2 октября начинают ремонт на проезжей части. В частности, в направлении левого берега", - говорится в сообщении.
Также сказано, что продлятся работы до середины декабря, за это время запланировано заменить 4-6 деформационных швов. Дорожники будут работать сразу на нескольких швах, чтобы быстрее закончить замену мостовых элементов.
В сообщении сказано, что на Южном мостовом переходе 46 деформационных швов. 28 уже заменено, 18 - ожидают замены.
Во время работ движение на эстакаде будет частично ограничено.
Ограничение движения в Киеве:
- 12 сентября 2021 года в Киеве было ограничено движение по ряду улиц из-за проведения спортивного мероприятия.
- В Киеве на Северном мосту с 13 августа до 30 августа частично ограничивали движение транспорта.
- В Киеве были масштабные ограничения движения транспорта во время проведения 18, 20 и 22 августа репетиций парада войск ко Дню Независимости, и во время проведения торжественных мероприятий 24 августа.
- 18-19 сентября в Киеве ограничивали движение транспорта по ряду улиц в связи с проведением "Киевского марафона 2021".