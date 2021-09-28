Ограничения будут в направлении левого берега.

Со 2 октября до 15 декабря на эстакаде Южного моста частично ограничат движение транспорта из-за ремонтных работ.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на КК "Киевавтодор".

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В сообщении отмечается, что на эстакаде Южного моста идет ремонт опор с заменой деформационных швов. "Работы, которые начали в начале августа, до сих пор продолжались под проезжей частью. Со 2 октября начинают ремонт на проезжей части. В частности, в направлении левого берега", - говорится в сообщении.

Также сказано, что продлятся работы до середины декабря, за это время запланировано заменить 4-6 деформационных швов. Дорожники будут работать сразу на нескольких швах, чтобы быстрее закончить замену мостовых элементов.

В сообщении сказано, что на Южном мостовом переходе 46 деформационных швов. 28 уже заменено, 18 - ожидают замены.

Во время работ движение на эстакаде будет частично ограничено.

Ограничение движения в Киеве:

12 сентября 2021 года в Киеве было ограничено движение по ряду улиц из-за проведения спортивного мероприятия.

В Киеве на Северном мосту с 13 августа до 30 августа частично ограничивали движение транспорта.

В Киеве были масштабные ограничения движения транспорта во время проведения 18, 20 и 22 августа репетиций парада войск ко Дню Независимости, и во время проведения торжественных мероприятий 24 августа.

18-19 сентября в Киеве ограничивали движение транспорта по ряду улиц в связи с проведением "Киевского марафона 2021".

Автор: Надя Пришляк