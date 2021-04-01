Для получения спецпропусков руководители предприятий и организаций должны направить письмо директору Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Власти Киева обнародовали порядок получения спецпропусков на проезд в общественном транспорте.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте Киевской городской госадминистрации.

Так, спецпропуска будут выдаваться исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Руководителям других организаций городские власти рекомендуют перевести работников на дистанционный режим работы.

Для получения спецпропусков руководители предприятий и организаций должны направить письмо на имя директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. В письме необходимо указать:

название предприятия;

обоснование необходимости получения спецпропусков;

обоснование количества спецпропусков с указанием штатной численности работников предприятия;

реквизиты предприятия с указанием расположения предприятия - адреса и района г. Киева;

контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона.

По результатам рассмотрения письма, контактному лицу сообщат о месте и времени получения спецпропуска.

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В КГГА отметили, что количество спецпропусков ограничено, а жалобы от физических лиц не принимаются. Кроме того, в горадминистрации отметили, что оплата проезда осуществляется на общих основаниях.

Срок действия спецпропуска до 16 апреля.

В спецперепустци будет следующая информация:

название предприятия (учреждения), организации;

фамилия, имя, отчество и должность лица, получающего специальный пропуск для проезда в общественном транспорте.

Должна быть обязательно мокрая печать предприятия (учреждения), организации и подпись руководителя этого учреждения.

Специальный пропуск для проезда в общественном транспорте действителен при предъявлении служебного удостоверения или паспорта или водительского удостоверения и наличии у лица средств индивидуальной защиты и оплаченного проезда.

Локдаун в Киеве: что известно

Киев с 23 марта находится в "красной" зоне карантина, хотя на уровне местных властей карантин был усилен еще с 20 марта.

31 марта киевлян предупредили, что с 5 апреля в Киеве вводят жесткий локдаун и движение транспорта будет ограничено.

В КГГА объяснили механизм выдачи спецпропусков на проезд в столичном общественном транспорте.

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Автор: Инна Андалицкая