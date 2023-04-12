На станциях ОККО и WOG дизельное топливо подешевело на 1 грн/л, до 47,99 грн/л.

Крупные сети АЗС в Украине с 11 по 12 апреля существенно снизили цены на дизельное топливо.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

На станциях ОККО и WOG дизельное топливо подешевело на 1 грн/л, до 47,99 грн/л.

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На 1,5 грн/л, до 43,90 грн/л, снизила цены на дизель сеть UPG. Дизтопливо в сетях "БРСМ-Нафта" и "Кворум" подешевело на 10 и 30 коп./л, до 43,92 и 45,38 грн/л соответственно.

Все виды горючего на станциях Neftek подешевели на 2 грн/л.

Война в Украине и ситуация на АЗС

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев анонсировал, что с 1 июля 2023 года в Украине восстановят налог на добавленную стоимость (НДС) на горючее на уровне 20%, как это было до полномасштабного вторжения РФ.

По мнению экспертов топливного рынка, после возвращения налогообложения цены на бензин в Украине вырастут почти на четверть, в частности на 23% – до 58,4 грн за литр.

Эксперты также прогнозируют, что после повышения налогов на топливо водители начнут получать "левые" чеки на АЗС. По подсчетам эксперта, из-за возврата довоенных налогов бензин подорожает на 10 гривень за литр, а дизельное топливо может добавить до семи гривен за один литр.

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