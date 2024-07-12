В прошлом месяце BMW заняла вторую строчку украинского рейтинга новых легковых автомобилей.

С начала года в Украине реализовали более 2,1 тысячи новых автомобилей BMW, что по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 7,5% больше и является рекордом для отечественного авторынка.

Портал УкрАвтопром сообщает, что в прошлом месяце BMW неожиданно для многих удалось занять вторую строчку украинского рейтинга новых легковых авто: за июнь украинцы приобрели 545 новых автомобилей немецкой марки.

Отметим, что предыдущий рекорд по спросу на новых "баварцев" за январь-июнь установили в прошлом году.

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Также напомним, что в 2008 году, который стал пиковым для украинского рынка новых авто, за первые шесть месяцев реализовали более 300 тысяч новых легковых автомобилей. 978 единиц из этого количества составили авто марки BMW.

Новости авторынка - какие модели выбирают украинцы

Ранее эксперты назвали ТОП-10 самых популярных в июне моделей новых легковых авто. Как оказалось, наибольшей популярностью в прошлом месяце пользовался RENAULT Duster - всего было реализовано 447 таких авто.

Также в пятерку лидеров вошли TOYOTA RAV-4, HONDA M-NV, TOYOTA Camry и BMW X5.

Отметим, что одной из главных тенденций украинского авторынка является стремительный рост спроса на электрические авто. Например, если сравнивать показатели июня с прошлогодними, то спрос на электромобили увеличился на 35%.

Наибольшей популярностью среди новых электрических авто в прошлом месяце пользовались Honda M-NV, Nissan Ariya и MG 4.

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