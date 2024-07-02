Продажи автомобилей RENAULT уменьшаются, но ее кроссовер Duster в июне стал самым популярным новым легковым автомобилем на рынке Украины. Об этом сообщает портал Укравтопром.
Второе место заняла TOYOTA RAV-4, а вот "бронза" неожиданно досталась электромобилю HONDA M-NV. Всего за счет десяти наиболее популярных моделей авто было сформировано 35% рынка новых легковых автомобилей.
В целом первая десятка выглядит так:
- RENAULT Duster - 447 единиц;
- TOYOTA RAV-4 - 424;
- HONDA M-NV - 140;
- TOYOTA Camry - 138;
- BMW X5 - 115;
- SUZUKI SX4 - 114;
- MITSUBISHI L200 - 113;
- MAZDA CX5 - 111;
- KIA Sportage - 107;
- BMW 3 - 104.
Украинский авторынок - последние новости
Согласно подсчетам экспертов, в прошлом месяце в Украине зарегистрировали около 5,2 тысячи новых легковых авто: это на 8% меньше по сравнению с показателем прошлого года.
Если говорить о марках, то наибольшим спросом у украинцев пользовались автомобили TOYOTA. Также в тройку вошли BMW и RENAULT.
Отметим, что всего с начала 2024-го в нашей стране зарегистрировали более 32,8 тысячи новых легковых автомобилей: это на 21% больше аналогичного прошлогоднего показателя.
Также сообщалось, что за четыре месяца с начала года в страну было импортировано более 21 тысячи легковых электрических авто, 5,5 тысячи из которых были новыми.