В прошлом месяце десять наиболее популярных моделей сформировали 35% рынка новых легковых авто.

Продажи автомобилей RENAULT уменьшаются, но ее кроссовер Duster в июне стал самым популярным новым легковым автомобилем на рынке Украины. Об этом сообщает портал Укравтопром.

Второе место заняла TOYOTA RAV-4, а вот "бронза" неожиданно досталась электромобилю HONDA M-NV. Всего за счет десяти наиболее популярных моделей авто было сформировано 35% рынка новых легковых автомобилей.

В целом первая десятка выглядит так:

Видео дня

RENAULT Duster - 447 единиц;

TOYOTA RAV-4 - 424;

HONDA M-NV - 140;

TOYOTA Camry - 138;

BMW X5 - 115;

SUZUKI SX4 - 114;

MITSUBISHI L200 - 113;

MAZDA CX5 - 111;

KIA Sportage - 107;

BMW 3 - 104.

Украинский авторынок - последние новости

Согласно подсчетам экспертов, в прошлом месяце в Украине зарегистрировали около 5,2 тысячи новых легковых авто: это на 8% меньше по сравнению с показателем прошлого года.

Если говорить о марках, то наибольшим спросом у украинцев пользовались автомобили TOYOTA. Также в тройку вошли BMW и RENAULT.

Отметим, что всего с начала 2024-го в нашей стране зарегистрировали более 32,8 тысячи новых легковых автомобилей: это на 21% больше аналогичного прошлогоднего показателя.

Также сообщалось, что за четыре месяца с начала года в страну было импортировано более 21 тысячи легковых электрических авто, 5,5 тысячи из которых были новыми.

Вас также могут заинтересовать новости: