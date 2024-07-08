Названы самые популярные эклектромобили среди украинцев / фото ua.depositphotos.com

В июне автопарк нашей страны пополнили около 4,2 тыс автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). Об этом сообщает портал "Укравтопром".

Доля новых авто в регистрациях BEV составила 19%. Основная масса (4079 единиц) зарегистрированных в июне электрических авто оказались легковыми автомобилями. 784 из них были новыми, а 3295 подержанными.

Если говорить о коммерческих электрических авто, то среди 119 новыми оказались только 8.

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Пятерка новых электромобилей июня выглядит следующим образом:

  • Honda M-NV 140 единиц;
  • Nissan Ariya 91;
  • MG 4 71;
  • Volkswagen ID.4 и Volkswagen ID.4 71;
  • Byd Song Plus - 62; Byd Song Plus  – 62.

Рейтинг самых популярных впервые зарегистрированных подержанных электрических авто выглядит так:

  • Tesla Model 3 419 единиц;
  • Nissan Leaf 410;
  • Tesla Model Y 367;
  • Volkswagen e-Golf 208;
  • Tesla Model S 196.

Всего за первое полугодие свою первую регистрацию в нашей стране прошли более 24,4 тыс автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания.

Рынок электромобилей динамика

В мае автопарк Украины пополнили 4,1 тыс электрических авто. Если сравнивать с маем 2023 года, то спрос на них вырос почти на 70%. Среди подержанных автомобилей наибольшим спросом пользовался Nissan Leaf.

В свою очередь, в апреле украинский автопарк пополнили более 4,2 тыс электрических авто. Среди новых электромобилей наиболее популярной моделью оказался Volkswagen iD.4.

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