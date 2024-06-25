В мировом рейтинге самых продаваемых авто в этом году доминируют автомобили с двигателями внутреннего сгорания, а наиболее популярной моделью стала Toyota Corolla. Об этом сообщает "Укравтопром".
И хотя потеснить традиционные бензиновые модели с вершины рейтинга очень сложно, новые модели электрических авто стремительно набирают популярность, а мировая автомобильная промышленность все больше движется в сторону электрификации.
Напомним, в прошлом году Tesla Model Y удалось сделать то, что еще недавно казалось практически невозможным, а именно – сбросить с пьедестала Toyota и стать самым продаваемым авто. В новом году Corolla возвращается на трон.
В целом первая десятка самых популярных новых легковушек на мировом рынке выглядит следующим образом:
- Toyota Corolla – 367 120 единиц;
- Toyota RAV4 – 325 704;
- Ford F-Series – 259 191;
- Chevrolet Silverado – 244 779;
- Honda CR-V - 241 384;
- Tesla Model Y – 240 874;
- Hyundai Tucson – 195 595;
- Ram Pick-Up – 191 993;
- Toyota Camry – 187 313;
- Kia Sportage – 175 769.
Украинский авторынок – что достойно внимания
Если говорить об украинском рынке, то наибольшей популярностью среди новых авто в мае пользовалась Toyota RAV4. На втором месте оказался Renault Duster, на третьем – Mitsubishi L200. Также в пятерку попали Kia Sportage и Mazda CX-5.
Среди бензиновых моделей новых легковых авто наибольшим спросом в мае пользовалась Kia Sportage. Лидером среди электромобилей оказался Volkswagen ID.4.