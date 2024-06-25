Назван самый популярный автомобиль 2024 года / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com, РіхаЬау

В мировом рейтинге самых продаваемых авто в этом году доминируют автомобили с двигателями внутреннего сгорания, а наиболее популярной моделью стала Toyota Corolla. Об этом сообщает "Укравтопром".

И хотя потеснить традиционные бензиновые модели с вершины рейтинга очень сложно, новые модели электрических авто стремительно набирают популярность, а мировая автомобильная промышленность все больше движется в сторону электрификации.

Напомним, в прошлом году Tesla Model Y удалось сделать то, что еще недавно казалось практически невозможным, а именно сбросить с пьедестала Toyota и стать самым продаваемым авто. В новом году Corolla возвращается на трон.

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В целом первая десятка самых популярных новых легковушек на мировом рынке выглядит следующим образом:

  • Toyota Corolla 367 120 единиц;
  • Toyota RAV4 325 704;
  • Ford F-Series 259 191;
  • Chevrolet Silverado 244 779;
  • Honda CR-V - 241 384;
  • Tesla Model Y 240 874;
  • Hyundai Tucson 195 595;
  • Ram Pick-Up – 191 993;
  • Toyota Camry 187 313;
  • Kia Sportage 175 769.

Украинский авторынок что достойно внимания

Если говорить об украинском рынке, то наибольшей популярностью среди новых авто в мае пользовалась Toyota RAV4. На втором месте оказался Renault Duster, на третьем Mitsubishi L200. Также в пятерку попали Kia Sportage и Mazda CX-5.

Среди бензиновых моделей новых легковых авто наибольшим спросом в мае пользовалась Kia Sportage. Лидером среди электромобилей оказался Volkswagen ID.4.

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