Спрос на фаворита 2023 года – электромобиль Tesla Model Y – существенно снизился.

В мировом рейтинге самых продаваемых авто в этом году доминируют автомобили с двигателями внутреннего сгорания, а наиболее популярной моделью стала Toyota Corolla. Об этом сообщает "Укравтопром".

И хотя потеснить традиционные бензиновые модели с вершины рейтинга очень сложно, новые модели электрических авто стремительно набирают популярность, а мировая автомобильная промышленность все больше движется в сторону электрификации.

Напомним, в прошлом году Tesla Model Y удалось сделать то, что еще недавно казалось практически невозможным, а именно – сбросить с пьедестала Toyota и стать самым продаваемым авто. В новом году Corolla возвращается на трон.

Видео дня

В целом первая десятка самых популярных новых легковушек на мировом рынке выглядит следующим образом:

Toyota Corolla – 367 120 единиц;

367 120 единиц; Toyota RAV4 – 325 704;

325 704; Ford F-Series – 259 191;

259 191; Chevrolet Silverado – 244 779;

244 779; Honda CR-V - 241 384;

Tesla Model Y – 240 874;

240 874; Hyundai Tucson – 195 595;

195 595; Ram Pick-Up – 191 993;

191 993; Toyota Camry – 187 313;

187 313; Kia Sportage – 175 769.

Украинский авторынок – что достойно внимания

Если говорить об украинском рынке, то наибольшей популярностью среди новых авто в мае пользовалась Toyota RAV4. На втором месте оказался Renault Duster, на третьем – Mitsubishi L200. Также в пятерку попали Kia Sportage и Mazda CX-5.

Среди бензиновых моделей новых легковых авто наибольшим спросом в мае пользовалась Kia Sportage. Лидером среди электромобилей оказался Volkswagen ID.4.

Вас также могут заинтересовать новости: