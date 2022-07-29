Документ был подписан в Минске в 1998 году.

Кабинет министров Украины денонсировал соглашение с Беларусью о судоходстве по внутренним водам.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Денонсировано Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о судоходстве по внутренним водным путям, подписанную 05.02.1998 в г. Минск", - говорится в сообщении.

Соглашение определяло порядок и условия плавания судов Украины и Беларуси, осуществляющих перевозки пассажиров и/или грузов, транспортировки плавучих объектов и перегон судов по внутренним водным путям.

Напомним, ранее Верховная Рада проголосовала за выход Украины из ряда соглашений СНГ. Так, депутаты поддержали выход Украины из соглашения о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией, а также из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-членов СНГ в Великой отечественной войне.

В феврале Украина вышла из соглашений о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, заключенных в пределах СНГ.

В апреле Украина вышла из соглашения в рамках СНГ, которое касалось правил определения происхождения товаров развивающихся стран.

Правительство одобрило решение выйти из соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года.

Летом 2021 года Украина вышла из соглашения об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей.

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