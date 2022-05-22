Верховная Рада поддержала законопроект о денонсации соглашения, которое действовало с 1995 года.

Верховная рада денонсировала соглашение между Украиной и Россией об избежании двойного налогообложения.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, законопроект №0146 "О денонсации Соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов" поддержали 292 народных депутата.

Это соглашение между государствами действовало с 1995 года. Согласно тексту законопроекта, осуществление процедур по денонсации соглашения возложены на МИД Украины.

Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, его принятие обусловлено:

✔️ фактом военной агрессии Российской Федерации;

✔️ фактом создания РФ оккупационных администраций на территории Донецкой и Луганской областей;

✔️ нарушением со стороны РФ принципов международного публичного права и действующих международных обязательств (Устава ООН, Хельсинкского Заключительного Акта и других документов Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года, Базовых соглашений о пребывании Черноморского флота РФ на территории Украины и других).

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада проголосовала за выход Украины еще из ряда соглашений СНГ.

Так, 287 голосами депутаты поддержали выход Украины из Соглашения о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией, а 274 - из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-членов СНГ в Великой отечественной войне.

В феврале Украина вышла из соглашений о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, заключенных в пределах СНГ.

В апреле Украина вышла из соглашения в рамках СНГ, которое касалось правил определения происхождения товаров развивающихся стран.

Правительство одобрило решение выйти из соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года.

Летом 2021 года Украина вышла из соглашения об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей.

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