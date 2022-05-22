О выходе из этих соглашений сегодня проголосовали в Верховной Раде.

Украина вышла еще из ряда соглашений Содружества Независимых Государств.

Как сообщил в своем Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк, о выходе из этих соглашений сегодня проголосовали в Верховной Раде.

Так, 287 голосами депутаты поддержали выход Украины из Соглашения о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией, а 274 - из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-членов СНГ в Великой Отечественной войне.

В частности, первое соглашение от 1999 года предусматривало, что в случае прибытия незаконных мигрантов в одну из сторон соглашения с территории другой стороны, то, в случае наличия соответствующих доказательств этого, таких лиц передают последней.

Украина вышла из ряда соглашений СНГ

В феврале Украина вышла из соглашений о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, заключенных в пределах СНГ.

В апреле Украина вышла из соглашения в рамках СНГ, которое касалось правил определения происхождения товаров развивающихся стран.

Правительство одобрило решение выйти из соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года.

Летом 2021 года Украина вышла из соглашения об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей.

Справка УНИАН. Содружество независимых государств – это региональная международная организация, которая создана из бывших республик Советского Союза на их территориях.

Украина была одной из членов-инициаторов создания СНГ. Украина и Грузия вышли из содружества после того, как Россия начала войны на их территориях.