В частности, согласно указу, Украина выходит из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства.

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 70/2021 «О выходе Украины из международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств».

Читайте такжеВ ОПЗЖ видят в Оксане Марченко потенциального президентаОб этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

В частности, согласно указу, Украина выходит из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, которое 25 декабря 1991 года в Минске подписали Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.

Согласно этому соглашению, воздушное пространство государств-подписантов рассматривается как единое воздушное пространство. Стороны соглашения также создали Совет по авиации и использованию воздушного пространства и межгосударственный авиационный комитет, который выполняет решения совета.

Кроме того, согласно указу главы государства, Украина выходит из Соглашения об использовании воздушного пространства, подписанного 15 мая 1992 года в Ташкенте.

«Этим документом правительства Азербайджана, России, Беларуси, Таджикистана, Армении, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Молдовы и Украины договорились, в частности, о том, что государства-участники будут предоставлять воздушное пространство над своей территорией для осуществления деятельности Вооруженных сил Содружества, но не оказывать действий, приводящих к нарушению или осложнению их нормального функционирования», - говорится в сообщении.

В своем указе президент поставил задачу Министерству иностранных дел уведомить Совет по авиации и использованию воздушного пространства о выходе Украины из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства.

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Автор: Юлия Янкевич