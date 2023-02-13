Из Николаева в Херсон людей доставят автобусами.

В Херсонской области в результате российских обстрелов был поврежден железнодорожный путь. Конечной остановкой поезда "Киев-Херсон" станет Николаев.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", на данный момент ведутся ремонтные работы.

"В результате обстрелов в Херсонской области имеем повреждения железнодорожного полотна, поэтому для поезда №102/101 Киев - Херсон финальной остановкой в этот раз станет Николаев", - говорится в сообщении.

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В то же время пассажиры из Николаева в Херсон будут доставлены "автобусными шаттлами". Так же автобусами будут перевезены в Николаев херсонцы, ожидающие рейс в киевском направлении.

Ситуация в Херсонской области

Враги контролируют левобережную часть Херсонской области. Генштаб ВСУ сообщал, что противник пытается провести паспортизацию местного населения и обещает деньги тем людям, которые согласятся получить гражданство РФ.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что на оккупированной территории пытают украинцев, а в дома местных жителей заселяют российских захватчиков.

По состоянию на 13 февраля 2023 года российские оккупанты в Херсонской области заставляют пенсионеров получать российские паспорта, угрожая не выдавать им пенсии.

Война в Украине и "Укрзализныця"

В 2022 году "Укрзализныця" перевезла около 1,4 миллиона пассажиров в страны ЕС. Это является рекордным показателем за последние 10 лет.

6 января 2023 года "Укрзализныця" получила 100 мощных зарядных станций для смартфонов, которые будут установлены на вокзалах с наибольшим пассажиропотоком.

13 января "Укрзализныця" открыла программу лояльности для своих пассажиров "Железные друзья", в рамках которой каждый километр путешествия превратится в бонусы.

17 января стало известно, что в течение года все поезда Интерсити+ перейдут на интернет от Starlink. Команда Министерства цифровой трансформации уже передала "Укрзализныце" 450 терминалов Starlink.

26 января стало известно, что "Укрзализныця" из-за большой социальной нагрузки и ограничения грузоперевозок в 2023 году ожидает убытков в размере 20,2 млрд грн, но цены на проезд не будет повышать.

3 февраля "Укрзализныця" назначила ряд пригородных пассажирских поездов между населенными пунктами Донецкой и Харьковской областей.

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