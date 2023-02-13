Противники давят на самый незащищенный слой населения, отметили в Генштабе ВСУ.

Российские оккупанты в Херсонской области заставляют пенсионеров получать российские паспорта, угрожая не выдавать им пенсии.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке. Отмечается, что враг не прекращает терроризировать жителей временно занятых им территорий области.

"На этот раз давлению подвергся самый незащищенный слой - пенсионеры. Враг заставляет их получать российские паспорта, угрожая прекратить получение любых пенсий", - говорится в сводке.

Видео дня

Ситуация в Херсонской области - сейчас это надо знать

Враги контролируют левобережную часть Херсонской области. Генштаб ВСУ сообщал, что противник пытается провести паспортизацию местного населения и даже обещает деньги тем людям, которые согласятся получить гражданство РФ.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что на оккупированной территории пытают украинцев, а в дома местных жителей заселяют российских захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: