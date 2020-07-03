Несмотря на коронавирус: Tesla неожиданно увеличила производство электрокаров

Tesla превзошла результат предыдущего рекордного квартала, когда поставки составили 88,4 тысячи автомобилей.

Несмотря на коронавирус и полуторамесячный простой главного завода во Фримонте, Tesla впечатляюще нарастила поставки.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"За трехмесячный период с апреля по июнь автомобильная компания Илона Маска выпустила суммарно 82 272 автомобилей и доставила покупателям около 90 650 машин, что значительно выше ожиданий аналитиков - на Уолл-стрит оценивали поставки на уровне 72 тысяч штук", - говорится в сообщении.

Отгрузив во втором квартале свыше 90 тысяч машин, Tesla превзошла результат предыдущего рекордного (по количество произведенных авто) квартала, когда поставки составили 88,4 тысячи автомобилей. Результат второго квартала ниже показателя годичной давности, когда было отгружено около 100 тысяч автомобилей, и показателя в 112 тысяч машин, поставленных в четвертом квартале 2019 года.

Как и прежде, бо́льшую часть в структуре составляют младшие модели Model 3 и Y - 75 946, или 92% от общего объема произведенных за квартал машин против 85% в предыдущем квартале. Увы, производитель не дает точных цифр в разрезе отдельных моделей, так что сколько в этом числе новейших Model Y, остается только гадать, как и об объемах производства и поставок в разрезе заводов.

В Tesla отдельно упомянула, что завод во Фримонте (там выпускают Model 3, Model S, Model X и новейшую Model Y), простаивавший большую часть квартала из-за карантинных ограничений, уже вернулся к прежним объемам производства (как раз в конце мая компания провела модернизацию, чтобы к концу года увеличить мощность с прежних 500 тысяч до 600 тысяч автомобилей в год).

Подробный отчет с окончательными финансовыми результатами, как обычно, будет опубликован в конце месяца, после чего можно будет взглянуть на финансовые показатели компании.

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