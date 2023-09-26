С сегодняшнего дня в Грузии запрещен экспорт и реэкспорт в Россию и Беларусь автомобилей из стран Евросоюза. Данное ограничение было предусмотрено 11-м пакетом санкций ЕС.

В Грузии вступил в силу запрет на экспорт и реэкспорт авто из стран ЕС в Россию и Беларусь.

Как сообщает "Эхо Кавказа", с 26 сентября в Грузии запрещен экспорт и реэкспорт в Россию и Беларусь автомобилей из стран Евросоюза. Данное ограничение было предусмотрено 11-м пакетом санкций ЕС, который одобрили еще в июне 2023 года.

По информации статистического ведомства Грузии, с августа реэкспорт автомобилей в Россию резко сократился.

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Грузия и реэкспорт авто в РФ

В последние два года реэкспорт авто стал одной из крупнейших статей экспорта Грузии. В 2023 году он достиг 1,17 млрд, почти 33% всего экспорта.

В июле 2023 года из Грузии в Россию реэкспортировали 1054 авто общей стоимостью более 13 млн долларов США, а в августе – только 85 автомобилей.

За первое полугодие 2023 года из Грузии в Россию реэкспортировали 4840 авто общей стоимостью 65,8 млн долларов.

Запрет на авто с российскими номерами

6 сентября 2023 года стало известно о том, что в Германии у граждан РФ изымают авто. Под удар попали машины с российскими номерами.

10 сентября россиянам запретили въезд в страны ЕС на личных авто, зарегистрированных в РФ. Кроме того, россиянам было запрещено временно привозить с собой вещи, импорт которых из России в страны ЕС запрещен.

12 сентября 2023 года стало известно о том, что вслед за Германией еще одна страна будет конфисковывать авто с российскими номерами. Сообщалось о том, что таможенные органы Литвы будут у граждан РФ изымать авто, зарегистрированные на территории агрессора. Вскоре о таком же решении сообщила и Латвия.

Эстония вслед за Латвией и Литвой запретила въезд авто с российской регистрацией. В Эстонии запрет затронет только легковые авто с российскими номерами вместимостью до девяти пассажиров.

15 сентября 2023 года стало известно о том, что Финляндия закроет свою границу для авто с номерами РФ.

16 сентября 2023 года соообщалось о том, что последняя страна ЕС, граничащая с РФ, закрывает въезд для авто с российскими номерами. С 17 сентября 2023 года автомобили, зарегистрированные в России, не имеют права въезжать в Польшу.

С 17 сентября 2023 года запрещается покупать, ввозить или передавать в Европейский Союз прямо или косвенно автомобили и другие мототранспортные средства, предназначенные преимущественно для перевозки 10 человек, в том числе легковые и грузовые автомобили (с кузовом универсал), а также гоночные автомобили, если они происходят из России или экспортируются из России.

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