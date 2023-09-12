Таможенные органы Литвы будут у граждан РФ изымать авто, зарегистрированные на территории агрессора.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных против РФ в связи с вторжением в Украину, таможенные органы Литвы будут у граждан РФ изымать авто, зарегистрированные на территории агрессора.

Как сообщила глава МВД Литвы Агне Билотайте, конфискация авто будет осуществляться в рамках рекомендаций Еврокомиссии по поводу запрещенных к ввозу в ЕС из России вещей. Исключения коснутся автомобилей, владельцы которых предоставят документы, подтверждающие, что машина направляется в Калининградскую область, сообщает литовское национальное радио LRT.

"Те транспортные средства, которые зарегистрированы в России, будут конфискованы, если они въедут в Литву. Этот контроль будет обеспечивать таможня, так как это ее функция", — сказала Билотайте.

Видео дня

Она также добавила, что такой контроль санкций не входит в функции Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

Вице-министр иностранных дел Йовита Нелюпшене сообщила, что санкции будут распространяться как на автомобили с российской регистрацией, так и на автомобили с российскими номерами.

"В настоящее время автомобили, зарегистрированные в России или имеющие российские регистрационные знаки, не могут въехать в Евросоюз из-за санкций", - сказала Нелюпшене.

Она добавила, что эти санкции распространяются на всех граждан ЕС, а не только на граждан РФ.

Авто с российской регистрацией

5 сентября 2023 года немецкая таможня начала изымать при въезде в страну у россиян авто с номерами РФ. Отмечается, что российские граждане нарушают закон Германии "О внешней торговле".

В связи с этим посольство России в Германии советует своим гражданами просто не въезжать и не ввозить в страну авто с российскими номерами. Россияне утверждают, что ввозят авто "для использования в личных целях или транзита", но немецкие таможенники все равно конфисковывают машины.

10 сентября 2023 года Еврокомиссия подтвердила, что гражданам страны-агрессора запрещен въезд в страны Евросоюза на личных автомобилях, зарегистрированных в РФ. Въезд на таких автомобилях будет расцениваться как запрещенный импорт. Срок, на который ввозится автомобиль с российскими номерами, и таможенная процедура, используемая при этом, не имеют значения.

Вас также могут заинтересовать новости: