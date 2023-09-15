Автомобили, вместимостью менее десяти человек, зарегистрированные в России, больше не смогут пересекать границу Финляндии.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, Финляндия намерена запретить въезд авто с российской регистрацией, как это ранее сделали страны Балтии.

Об этом заявила министр иностранных дел Элина Валтонен, отметив при этом, что Финляндия будет следовать общей более жесткой линии ЕС в отношении агрессора, сообщает телерадиокомпания Yle.

Автомобили, вместимостью менее десяти человек, зарегистрированные в России, больше не смогут пересекать границу. Существуют некоторые исключения из этого правила, однако о них пока не сообщается.

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Когда именно запрет вступит в силу, не уточняется.

Запрет авто с российскими номерами

5 сентября 2023 года немецкая таможня начала изымать при въезде в страну у россиян авто с номерами РФ.Въезд на таких автомобилях расценивается как запрещенный импорт.

10 сентября 2023 года Еврокомиссия подтвердила, что гражданам страны-агрессора запрещен въезд в страны Евросоюза на личных автомобилях, зарегистрированных в РФ.

12 сентября 2023 года таможенные органы Литвы заявили о том, что будут изымать авто, зарегистрированные на территории агрессора. Такое же решение приняла Латвия, заявив при этом, что если автомобиль все же пересечет границу, его также могут конфисковать.

13 сентября 2023 года Эстония присоединилась к запрету на въезд авто с российскими номерами.

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