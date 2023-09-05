Отмечается, что под удар попали машины с российскими номерами.

Немецкая таможня начала изымать при въезде в страну у россиян авто с номерами РФ. Отмечается, что российские граждане нарушают закон Германии "О внешней торговле".

В связи с этим посольство России в Германии советует своим гражданами просто не въезжать и не ввозить в страну авто с российскими номерами. Россияне утверждают, что ввозят авто "для использования в личных целях или транзита", но немецкие таможенники все равно конфисковывают машины.

"Продолжаем фиксировать отдельные случаи изъятия сотрудниками германских таможенных органов у российских граждан принадлежащих им автотранспортных средств, зарегистрированных в РФ, временно ввезённых в ФРГ для использования в личных целях или транзита. Пострадавшим росгражданам инкриминируется нарушение закона ФРГ "О внешней торговле". Аргументы, что речь идет о частной собственности, используемой в личных целях, во внимание не принимаются", – говорится в сообщении.

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В связи с этим россиянам рекомендуют не въезжать и не ввозить в Германию авто с номерами РФ "до прояснения ситуации".

Замороженные активы РФ -что известно

В рамках рзличных пакетов санкций европейских стран многие российские активы оказались замороженны. При это в США заявили, что рассматривают возможность использования замороженных активов РФ для восстановления Ураины.

В свою очередь издани Bloomberg сообщило, что в ЕС также могут ввести налог на непредвиденную прибыль от замороженных активов "Центробанка" РФ на сумму более 200 миллиардов евро.

Уже в мае Бельгия передала Украине 92 миллиона евро, полученные из налоговых поступлений от замороженных активов РФ.

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