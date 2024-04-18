В первом квартале спрос на электрокары резко вырос.

В январе-марте 2024 года украинский автопарк пополнили почти 11,9 тыс. авто на электротяге (BEV). Это в 2,4 раза больше чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшие показатели по регистрации электромобилей продемонстрировали Киев, Львовская и Днепропетровская области. Об этом сообщает "Укравтопром".

Пятерка наиболее активных рынков электромобилей по итогам первого квартала выглядит так:

город Киев – 1624 ед. (61% б/у);

Львовская область – 1612 ед. (86% б/у);

Днепропетровская область – 935 ед. (72% б/у);

Киевская область – 858 ед. (67% б/у);

Одесская область – 746 ед. (72% б/у).

В части новых авто самым популярным электромобилем на всех этих рынках был Volkswagen ID.4. В сегменте ввезенных из-за рубежа подержанных авто: TESLA Model 3 – в Киеве и области, а также в Днепропетровской области; Nissan Leaf – во Львовской и Одесской областях.

Видео дня

Рынок авто в Украине

В марте автопарк Украины пополнили более 4,4 тыс авто на аккумуляторных источниках питания. Относительно прошлогоднего марта спрос на электромобили вырос в 2,3 раза. Доля новых машин в регистрациях электрокаров составила 20%.

Наибольшим спросом у украинских автолюбителей пользуются новые автомобили белого цвета: из всех реализованных в первом квартале года легковых авто белыми оказались 36%.

Вас также могут заинтересовать новости: