Спрос на соответствующие автомобили вырос на четверть.

В первом квартале 2024 года автопарк Украины пополнили более 7,1 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания (ДВС), что на 24% больше, чем в прошлом году.

Как сообщает "Укравтопром", автомобили, оборудованные бензиновыми двигателями, остаются самыми популярными среди украинцев. Отмечается, что бензиновые авто охватили 43% рынка новых легковушек и остаются крупнейшим его сегментом.

Однако их рыночная доля относительно первого квартала 2023 года уменьшилась на 8 процентных пунктов. Лидером рынка новых бензиновых авто стал кроссовер Toyota RAV-4.

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Топ-10 моделей новых легковушек, оборудованных бензиновыми ДВС, выглядит следующим образом:

Toyota RAV-4 - 504 авто;

Renault Duster - 489;

Mazda CX5 - 420;

KIA Sportage - 392;

Skoda Scala - 344;

Hyundai Tucson - 297;

Skoda Octavia - 266;

Suzuki SX4 - 257;

Peugeot Landtrek - 230;

Suzuki Vitara - 228.

Отечественный рынок автомобилей

12 апреля сообщалось, что в целом по итогам первого квартала 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были город Киев, а также Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области.

В течение первого квартала этого года украинцы купили около 4,2 тыс. легковушек, которые были ввезены из Китая.

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