В первом квартале 2024 года автопарк Украины пополнили более 7,1 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания (ДВС), что на 24% больше, чем в прошлом году.
Как сообщает "Укравтопром", автомобили, оборудованные бензиновыми двигателями, остаются самыми популярными среди украинцев. Отмечается, что бензиновые авто охватили 43% рынка новых легковушек и остаются крупнейшим его сегментом.
Однако их рыночная доля относительно первого квартала 2023 года уменьшилась на 8 процентных пунктов. Лидером рынка новых бензиновых авто стал кроссовер Toyota RAV-4.
Топ-10 моделей новых легковушек, оборудованных бензиновыми ДВС, выглядит следующим образом:
- Toyota RAV-4 - 504 авто;
- Renault Duster - 489;
- Mazda CX5 - 420;
- KIA Sportage - 392;
- Skoda Scala - 344;
- Hyundai Tucson - 297;
- Skoda Octavia - 266;
- Suzuki SX4 - 257;
- Peugeot Landtrek - 230;
- Suzuki Vitara - 228.
Отечественный рынок автомобилей
12 апреля сообщалось, что в целом по итогам первого квартала 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были город Киев, а также Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области.
В течение первого квартала этого года украинцы купили около 4,2 тыс. легковушек, которые были ввезены из Китая.