Украинцы отдают предпочтение автомобилям белого, серого и черного цвета.

Наибольшим спросом у украинских автолюбителей пользуются новые автомобили белого цвета: из всех реализованных в первом квартале года легковых авто белыми оказались 36%. Об этом сообщает Укравтопром.

Вторыми по популярности оказались автомобили серого цвета: на них пришлась почти треть рынка. Машины классического черного цвета выбрали 15% покупателей - это третье место.

На четвертом месте оказались синие авто: на них остановили свой выбор 9% желающих. Замыкают пятерку лидеров красные автомобили (3%).

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Бестселлер рынка Renault Duster и здесь вырвался в лидеры: среди белых и серых именно эта модель оказалась самой популярной. А вот если говорить о черных авто, то здесь лидер Toyota Land Cruiser Prado.

Среди синих наибольшей популярностью пользовалась Škoda Scala, а среди красных - Mazda CX-5.

Украинский авторынок - последние новости

Ранее сообщалось, что украинцы стали чаще останавливать свой выбор на бензиновых авто: в первом квартале года украинский автопарк пополнился более 7,1 тыс. новыми автомобилями с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

Если сравнивать с показателями прошлого года, то этот показатель увеличился на 24%.

Если же говорить о моделях новых авто, то самым популярным в марте оказался Renault Duster. Второе место заняла Toyota RAV-4, третье - KIA Sportage.

В общем, в первой десятке оказались семь кроссоверов, один внедорожник, один лифтбек и один пикап. На них в марте пришлось почти 42% рынка новых легковых автомобилей.

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