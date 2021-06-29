Масштабное обновление инфраструктуры, начатое Владимиром Зеленским по программе "Большое строительство", является одной из самых успешных программ президента.

Она повышает качество жизни, развивает экономику и создает рабочие места, заявил глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

«Неудивительно, что 42% украинцев считают «Большое строительство» лучшей из инициатив Зеленского, согласно майскому опросу группы Рейтинг. Кстати, самый низкий показатель поддержки этой реформы социологи отмечают в Киеве», - констатировал политолог.

Он напомнил, что в своем недавнем большом телевизионном интервью президент Владимир Зеленский отметил, что Укравтодор готов заняться столичными мостами.

Между тем в рамках национальной инфраструктурной программы много сил уделяют местным проектам: в Запорожье и Кременчуге строят мосты, в Кривом Роге - стадион и аэропорт.

«С чем города обращаются - тем центральная власть и помогает», - уточняет Быков.

Если в прошлом году основным акцентом «Большого строительства» были дороги и приемные отделения больниц, то в этом делают упор на социальную инфраструктуру и внутренний туризм.

Быков уточнил, что развитие инфраструктуры положительно влияет на экономику. Похожим путем пошли в США, где президент Джо Байден тоже запустил крупный инфраструктурный проект, на который за 8 лет потратят 2 трлн долларов.

"Программа "Большое строительство" не такая затратная, но ее результатами уже пользуются миллионы украинцев во всех уголках страны. Если раньше за пределами городов дорог не было, то сейчас они появились. Не направления, а именно ровные дороги, не сошедшие со снегом», - отмечает политолог.

Ранее сообщалось, что во время ремонта трассы Киев - Борисполь в рамках «Большой стройки» впервые применят 3D-технологии для точного проектирования работ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Григорий Бондарь