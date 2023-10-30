Пассажиры смогут воспользоваться пересадкой поездом в Мукачево в словацкий город Кошице.

Отныне в мобильном приложении "Укрзализныця" пассажиры могут приобрести билеты из Запорожья, Днепра и Львова в Словакию.

Как сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram, для этого в мобильном приложении УЗ надо выбрать город отправления и нажать "Найти". В результатах поиска можно найти предложение пересадки на ст. Мукачево, выбрать места в обоих поездах (до и после пересадки) и приобрести два билета одним кликом.

Продолжительность пересадки на ст. Мукачево: 1 ч 26 мин на пути к Кошице и 52 мин обратно.

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В УЗ напомнили, что ежедневно с платформы Западная в Мукачево курсируют 2 поезда в направлении Словакии:

№ 961 Мукачево - Кошице отправляется в 14:48, Чоп 16:13/16:50, прибывает на ст. Кошице в 18:17;

№ 963 Мукачево – Кошице отправляется в 18:16, Чоп 19:26/20:06, прибывает на ст. Кошице в 21:33.

На ст. Кошице можно осуществить следующие пересадки:

- в Братиславу можно пересесть на ночной поезд R 614 "Zemplin", который отправляется ежедневно из Кошице в 23:45 и прибывает в столицу Словакии в 05:33;

- в Прагу можно пересесть на ночной поезд EN 442 "Slovakia", который отправляется ежедневно из Кошице в 22:08 и прибывает в столицу Чехии в 07:38.

В обратном направлении:

№ 960 Кошице-Мукачево отправляется ежедневно в 08:46, Чоп 12:00/12:40, прибывает в Мукачево в 14:00;

№ 962 Кошице-Мукачево отправляется ежедневно в 11:46, Чоп 14:51/15:32, прибывает в Мукачево в 16: 53.

Добраться до станции Кошице для пересадки на рейсы в Мукачево можно:

- из Братиславы воспользовавшись дневным поездом IC 521, который отправляется ежедневно из Братиславы в 06:22 и прибывает в Кошице в 11:04. Ближайший поезд до ст. Мукачево – №962 – отправляется в 11:46;

- из Праги воспользовавшись ночным поездом EN 443 "Slovakia", который отправляется ежедневно из Праги в 22:13 и прибывает в Кошице в 08:33. Ближайший поезд до ст. Мукачево – №960 – отправляется в 08:46.

Посадка на поезда до Кошице на станции Мукачево - с отдельной платформы: при выходе с вокзала слева до 10 мин пешком до платформы Западная.

"Укрзализныця" - последние новости

"Укрзализныця" с середины сентября открыла продажу электронных билетов на сообщение Мукачево – Кошице.

15 октября 2023 года "Укрзализныця" впервые за 18 лет запустила железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой. Так, новый поезд проходит через пункт пропуска Рава-Русская, где пассажиры осуществляют пересадку с поезда украинской ширины колеи (1520 мм) на поезд польского перевозчика SKPL европейской колеи (1435 мм) и обратно.

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