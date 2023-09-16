Стоимость билета остается неизменной - 412 грн за путешествие во 2 классе.

Теперь билеты на поезд в Словакию можно купить онлайн - "Укрзализныця" открыла продажу электронных билетов на сообщение Мукачево-Кошице.

"Теперь для путешествия поездами Мукачево-Кошице не нужно обращаться в международные кассы. Достаточно лишь открыть мобильное приложение Укрзализныци или сайт booking.uz.gov.ua, найти необходимый поезд, выбрать желаемое место и заполнить необходимые данные, и все - электронный билет у вас в руках! Стоимость не изменится, все те же 412 грн за путешествие во 2 классе", - отмечают в компании.

В УЗ подробно рассказали, как добраться в Словакию и Чехию поездами из Мукачево

Так, от станции Мукачево ежедневно отправляются 2 поезда в направлении Словакии:

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№ 961 Мукачево – Кошице. Отправление из Мукачево в 14:48, Чоп 16:13/16:50, прибытие на ст. Кошице в 18:17;

№ 963 Мукачево – Кошице. Отправление из Мукачево в 18:16, Чоп 19:26/20:06, прибытие на ст. Кошице в 21:33.

На этой станции можно осуществить пересадку в зависимости от направления путешествия.

Если нужно добраться до Братиславы - пересадка на ночной поезд R 614 "Zemplin", который отправляется ежедневно из Кошице в 23:45 и прибывает в столицу Словакии в 05:33.

Если направление путешествия - Прага, нужно пересесть на ночной поезд EN 442 "Slovakia", который отправляется ежедневно из Кошице в 22:08 и прибывает в столицу Чехии в 07:38.

Также в УЗ рассказали о схеме путешествия в обратном направлении.

Так, поезд №960 Кошице-Мукачево отправляется ежедневно со ст. Кошице в 08:46, Чоп 12:00/12:40, прибытие в Мукачево в 14:00.

Поезд № 962 Кошице-Мукачево отправляется ежедневно со ст. Кошице в 11:46, Чоп 14:51/15:32, прибытие в Мукачево в 16:53.

"Добраться до станции Кошице для пересадки на рейсы в Мукачево вы можете:

Если путешествуете из Братиславы - воспользуйтесь дневным поездом IC 521, который отправляется ежедневно из Братиславы в 06:22 и прибывает в Кошице в 11:04. Ближайший поезд до Мукачево - №962, отправляется в 11:46.

Если вы путешествуете из Праги - воспользуйтесь ночным поездом EN 443 "Slovakia", который отправляется ежедневно из Праги в 22:13 и прибывает в Кошице в 08:33. Ближайший поезд до Мукачево - №960 отправляется в 08:46", - отмечают в "Укрзализныце".

Также в УЗ напоминают, что посадка на поезда до Кошице на станции Мукачево осуществляется с отдельной платформы: при выходе с вокзала слева около 10 минут пешком до платформы "Западная".

Продажа билетов на поезда "Укрзализныци"

Ранее в "Укрзализныце" объяснили, какие решения ввела компания, чтобы исключить схемы перекупщиков по билетам на наиболее популярные зарубежные направления, в частности, на поезд в Польшу.

Так, продажа билетов на наиболее ажиотажные направления была переведена в приложение. Продажа билетов открывается в четко указанное время, и также был ограничен возврат билетов онлайн, чем массово злоупотребляли перекупы.

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