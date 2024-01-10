В декабре перевозчик провел частичное подорожание международных билетов.

"Укрзализныця" не планирует повышать цены на внутренние пассажирские перевозки. Об этом сообщил руководитель по пассажирским коммуникациям "Укрзализныци" Александр Шевченко в интервью "Украинскому Радио".

"В декабре мы сделали частичное подорожание международных билетов, необходимое, чтобы цена внутри страны оставалась неизменной. То есть, мы не видим возможности, даже морально-этической, повышать цены на внутренние пассажирские перевозки", – отметил представитель госкомпании.

Он также отметил, что важным и очень популярным направлением является сообщение с Востоком и Югом. Например, Краматорск, Славянск, Покровск, Николаевское, Херсонское направления и Запорожье.

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"Там постоянный поток пассажиров, мы сейчас во многом приоритезируем эти потоки, будем продолжать давать максимум поездов", – добавил Шевченко.

По его словам, также важным направлением является западная часть страны, в частности, горы. Это реабилитационно-оздоровительная часть для детских групп, людей на реабилитации и оздоровления в Сваляве, Мукачево и Славском.

"А другая часть – это внутренний поток "туристов" внутри страны, хотя туризм сегодня в очень тяжелом состоянии, соответственно это какой-то рваный краткосрочный отдых плюс передислокация людей. Это направления на Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, они остаются самыми загруженными", – пояснил руководитель по пассажирским коммуникациям УЗ.

"Укрзализныця" – последние новости

По итогам 2023 года "Укрзализныця" в целом перевезла 25 миллионов пассажиров в поездах дальнего следования. При этом в страны Европы были перевезены рекордные 2,1 млн пассажиров.

В декабре УЗ запустила новый сервис – спецзаказ проездных документов для военнослужащих, который позволит забронировать билеты на поезд даже в случае их отсутствия в продаже.

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