Оставить заявку можно на специальном портале не позднее чем за 6 часов до отправления поезда.

В среду, 6 декабря, государственная "Укрзализныця" запустила сервис спецзаказа проездных документов для военнослужащих, который позволит забронировать билеты на поезд даже в случае их отсутствия в продаже, сообщила прес-служба "Укрзализныци".

"Отныне военнослужащие могут приобрести проездной документ, даже если поездка внезапная, например, на лечение, в командировку или к родным в долгожданный отпуск, а билеты уже раскупили", – отметил председатель правления АО Евгений Лященко.

Оставить заявку можно на специальном портале не позднее чем за 6 часов до отправления поезда. После этого на указанный е-mail придет специальный код. Выкупить билет нужно в кассе не позднее чем за один час до отправления поезда, предъявив военный билет или удостоверение офицера.

Видео дня

Спецзаказ билетов доступен на 17 поездов, которые являются самыми популярными среди военнослужащих. В частности, это маршруты к городам, приближенным к зоне ведения боевых действий и в обратном направлении.

Военнослужащие могут бронировать билеты как для себя, так и для сослуживцев.

Ранее защитники и защитницы бронировали билеты через военного коменданта.

"Укрзализныця" повысит цены на билеты

В "Укрзализныце" сообщили, что повысят цены на пассажирские билеты. Компания сокращает скидки и гармонизирует цены на международные рейсы, чтобы обновить парк вагонов и уменьшить общие убытки от пассажирских перевозок. Новые тарифы начнут действовать с введением нового графика движения пассажирских поездов – с 10 декабря 2023 года.

Вас также могут заинтересовать новости: