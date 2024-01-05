В прошлом году перевозки в Европу были рекордными.

По итогам 2023 года "Укрзализныця" всего перевезла 25 миллионов пассажиров в поездах дальнего следования. В страны Европы перевезены рекордные 2,1 млн пассажиров, сообщила в Telegram пресс-служба перевозчика.

"По объемам перевезенных пассажиров мы уже вышли на показатели 2022-го до широкомасштабного вторжения. В страны ЕС перевезли рекордное количество пассажиров, но спрос остается очень большим. Поэтому работаем над расширением международных маршрутов и увеличением мест на уже существующих", – отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

По его словам, в прошлом году пассажирские перевозки в Европу выросли в 2,1 раза по сравнению с показателем 2022-го. По групповым заявкам в 2023 году перевезли почти 450 тысяч пассажиров

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В связи с ростом спроса "Укрзализныця" назначила дополнительные вагоны к поездам, которые курсируют по самым популярным маршрутам декабря.

Также "Укрзализныця" запустила сервис спецзаказ проездных документов для военнослужащих, который позволит забронировать билеты на поезд даже в случае их отсутствия в продаже.

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