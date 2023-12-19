На первом этапе проекта Dnipro City Express будет курсировать по маршруту Днепр-Каменское.

"Укрзализныця" с 20 декабря в Днепре запускает систему пригородного сообщения Dnipro City Express с обновленным электропоездом.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, Dnipro City Express предназначен для соединения удобным сообщением с использованием обновленного подвижного состава большого города с его пригородом и городами-сателлитами.

Отмечается, что на первом этапе проекта Dnipro City Express будет курсировать по маршруту Днепр - Каменское и останавливаться на станциях Горяиново, Диевка, Сухачевка и Запорожье-Каменское.

Видео дня

Поезда будут отправляться из Днепра в 5:14 (кроме выходных), 6:20, 10:00, 11:30 (кроме выходных), 15:40, 17:10 (кроме выходных), 19:10.

Обратно, из Каменского, поезда будут отправляться в 6:14 (кроме выходных), 9:00, 11:26, 12:42 (кроме выходных), 16:41, 19:12 (кроме выходных), 20:14.

Время в пути в обоих направлениях от начальной до конечной станции составит примерно 40 минут, а стоимость — от 12 до 18 гривен.

В "Укрзализныце" также отметили, что на маршруте будут курсировать восстановленные электропоезда серии ЭПЛ2Т. они оснащены пандусами, местами для проезда людей с инвалидностью и инклюзивные гардеробные, навигацией со шрифтом Брайля, местами для велосипедов, а еще — портами Type-C и USB для зарядки гаджетов.

"Укрзализныця" - последние новости

12 декабря начал курсирование поезд Чоп-Вена. Этот поезд был подстроен под график поезда со спальными вагонами, который стартует из столицы.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" назначила на пиковые даты зимнего сезона новый"Интерсити+" №741/742 Киев – Львов, по маршруту которого будет курсировать двухэтажный электропоезд Skoda. Поезд будет отправляться из Киева 22, 24, 28, 30 декабря и 1, 2, 5, 7 января в 14:58 и прибывать во Львов в 20:56.

Вас также могут заинтересовать новости: