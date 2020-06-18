Wizz Air возобновила перелеты из Украины в шесть европейских стран

Авиакомпания ввела новые правила для обеспечения физического дистанцирования во время посадки и соблюдения усиленных санитарных мероприятий в салонах самолетов.

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air возобновила работу своей базы в международном аэропорту «Киев» и перелеты из Украины в Венгрию, Германию, Данию, Эстонию, Грецию и Великобританию.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«С 17 июня украинские пассажиры смогут запланировать путешествие по следующим направлениям и в такие страны: Афины (Греция), Биллунд и Копенгаген (Дания), Таллинн (Эстония), Берлин Шонефельд, Кельн, Дортмунд, Гамбург, Ганновер, Лейпциг, Мемминген, Бремен, Нюрнберг (Германия), Будапешт (Венгрия) и Лондон Лутон (Великобритания)», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что безопасность пассажиров и экипажа является главным приоритетом Wizz Air, поэтому авиакомпания ввела новые правила для обеспечения физического дистанцирования во время посадки и соблюдения усиленных санитарных мероприятий в салонах самолетов.

Кроме этого, пассажирам рекомендуют регистрироваться на посадку и покупать услуги онлайн (к примеру, оплачивать дополнительный багаж через интернет), чтобы уменьшить физическое взаимодействие в аэропорту, когда это возможно.

«В течение перелета пассажиры должны носить защитные маски, а экипаж - перчатки. Кроме того, пассажирам раздают дезинфицирующие салфетки. В салонах регулярно проводят дезинфекцию, а с соблюдением графика уборки WIZZ все самолеты авиакомпании дополнительно дезинфицируются ночью противовирусным раствором. Авиакомпания подготовила видео, содержащее ключевую информацию о новых мерах безопасности», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Wizz Air с 1 июля 2020 года открывает новую базу в международном аэропорту «Львов» имени Даниила Галицкого, где разместит один самолет Airbus A320, а также запускает 7 новых маршрутов из Украины.

Справка УНИАН. Wizz Air - крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, осуществляющий рейсы по более 700 маршрутам с 25 баз, соединяя 155 направлений в 45 странах.

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