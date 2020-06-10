В Минздраве рассказали, какие правила могут ввести для пассажиров в случае полного возобновления авиасообщения

По словам заместителя министра здравоохранения, для пассажиров из «красной зоны» будет оставаться необходимость проходить обсервацию или самоизоляцию.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, какие меры могут быть введены для пассажиров в случае полного восстановления авиасообщения.

Как передает корреспондент УНИАН, во время онлайн-брифинга Ляшко напомнил, что 5 июня в странах Европейского Союза состоялось очередное заседание министров, которые занимаются авиаперелетами и туристическим отдыхом, и «они приняли решение, что с 15 июня восстанавливается полностью авиасообщение в пределах Евросоюза, между странами ЕС».

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По его словам, дополнительно было принято решение, что с 1 июля страны Евросоюза возобновят авиасообщение с третьими странами, но при условии, что страна, из которой будет прилетать пассажир, будет отвечать определенным эпидемиологическим критериям, которые на сегодняшний день еще не утверждены на уровне ЕС.

«Но то, что мы знаем в сотрудничестве с нашими дипломатами и эпидемиологами из стран ЕС, рассматривается показатель 40 активных случаев на 100 тыс. населения и считаются люди, которые в данный период времени болеют коронавирусной болезнью, и отнимаются люди, которые выздоровели и умерли. На сегодняшний день в Украине такой показатель 33 на 100 тыс. населения, то есть Украина попадет, в случае если ЕС примет норму 40 на 100 тыс. населения», - сообщил Ляшко.

Он отметил, что в Украине также рассматривают такую ​​возможность. «Хотим в Украине ввести, когда мы говорим о зеленом и красном списке, показатель, который будет говорить о количестве активных случаев на 100 тыс. населения», - отметил Ляшко.

По его словам, в таком случае человек, который будет приезжать из страны, где эпидемиологическая ситуация как в Украине или лучше, то «он будет спокойно, без обсервации проходить на территорию Украины, и без изоляции, свободно передвигаться по территории Украины при условии, если у него будет оформлен полис медицинского страхования».

Он отметил, что, если человек будет прилетать «из стран красной зоны», то есть где заболеваемость выше, чем в Украине, то такой человек будет проходить все те процедуры, которые действуют на сегодняшний день - обсервацию или самоизоляцию.

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