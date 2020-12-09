С начала этого года украинские номера получили 313,3 тысячи б/у машин.

Объем продаж в Украине бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в ноябре текущего года составил 32,2 тысячи авто, что на 12% больше, чем годом ранее.

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Об этом сообщила пресс-служба ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Согласно сообщению, в ноябре регистрации импортированного секонд-хенда в 4,5 раза превысили ноябрьский объем рынка новых авто.

Топ-5 б/у автомобилей в Украине

Самым популярным б/у автомобилем в ноябре стал Renault Megane. Украинцы зарегистрировали 2046 этих авто.

Второй результат у Volkswagen Passat, за месяц на украинские номера перешли 1731 авто.

На третьем месте Skoda Octavia – 1643 растаможенных и зарегистрированных авто.

Продолжает список Volkswagen Golf, владельцами этой модели в октябре стали 1579 украинцев.

Замыкает пятерку лидеров Ford Focus с результатом 1249 автомобилей.

Всего за 11 месяцев 2020 года украинские номера получили 313,3 тысячи б/у машин, завезенных из других стран, что в 4 раза больше, чем новых легковых авто за тот же период.

Что этому предшествовало

В октябре объем продаж в Украине бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке составил 38,8 тысячи авто, что почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее, и является рекордным показателем с начала 2020 года.

Справка УНИАН

Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" создана в 1997 году. Учредителями "Укравтопрома" выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" и другие.

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Автор: Павел Степанец