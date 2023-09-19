Эксперт дал главные советы людям, которые планируют впервые приобрести авто в кредит.

В Украине осенью средние ставки по автокредитам могут снизиться и, в зависимости от размера первого взноса и срока займа, они составят до 12% годовых.

Об этом УНИАН сообщил руководитель автокредитования "Глобус Банка" Сергей Кипоренко. По его словам, в основном это произойдет вследствие снижения на 2-3% процентных ставок.

Эксперт пояснил, что такие изменения произойдут после снижения учетной ставки НБУ, которая до конца года может упасть до 18% годовых, что сделает кредиты "дешевле" и повлияет на рост продаж на авторынке.

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Отмечается, что по сравнению с началом 2023 года автокредитование выросло более чем в 3 раза. По итогам августа количество "кредитных" продаж новых автомобилей составило 943 единицы против 316 единиц в январе. А до конца года по программам автокредитования могут продавать до 1500 автомобилей в месяц.

Чаще всего в автокредит берут машины брендов: Skoda (20% от общего количества приобретенных авто в кредит), Renault (20%), Volkswagen (17%), Toyota (17%) и BMW (15%). Доля приобретенных в кредит авто других брендов составляет около 11-13%.

Эксперт также отметил, что в общей структуре спроса по сравнению с маем-июнем глобальных изменений не произошло: около 22-25% автокредитов приходится на электромобили и гибридные авто по цене от 30 тыс. долларов до 45 тыс. долларов, 20% "кредитных" автомобилей составляют премиум авто стоимостью 100 тыс. долларов и выше, 15% автокредитов выдается на автомобили стоимостью 16-18 тыс. долларов.

Кроме того, Сергей Кипоренко дал три главных практических совета гражданам, планирующим впервые приобрести авто в кредит:

обратиться в банк/финучреждение с минимум 2-3 вариантами автокредитов (кредитные программы с различными условиями приобретения автомобиля как по размеру первого взноса, так и по сроку его погашения);

банк/финансовое учреждение должно предложить достаточно широкую линейку партнерских программ с различными автобрендами по категориям "эконом", "бизнес", "премиум";

стоит ориентироваться на соотношение ценовой категории авто с условиями кредитной программы, чтобы выплаты по ней не превышали 30% от ежемесячного дохода заемщика.

"Ожидается, что до конца года количество украинцев, которые впервые будут покупать авто в кредит, может составить до 10-15% от общего количества "кредитных" приобретений новых автомобилей", - резюмировал эксперт.

Состояние украинского авторынка

В августе сообщалось, что в течение августа украинский автопарк пополнился 5,8 тысячами новых легковых автомобилей, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Наибольшим спросом пользовались автомобили марки Toyota.

При этом в сентябре стало известно, что популярность электрокаров среди украинцев растет. Всего с начала 2023 года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 19,9 тыс. электромобилей, что в 2,7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты прогнозируют, что спрос на электромобили среди украинцев в дальнейшем будет расти.

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